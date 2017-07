Montserrat projecta per al 2025 un museu per mostrar la convivència entre religions

Islam, cristianisme i judaisme. Totes tres religions en una mateixa Casa de la Pau. Aquesta és la idea que el director de l'Scriptorium de Montserrat, el pare Pius, va explicar durant la jornada «Viure en la diversitat. Una reflexió crítica» que es va celebrar ahir al monestir de Montserrat.

La Casa de la Pau, amb una marcada voluntat pedagògica i amb una important presència d'elements interactius, pretén mostrar al visitant que entre les tres religions «hi ha moltes més raons d'unitat que de divisió».

El nou museu preveu obrir portes el 2025, coincidint amb la celebració del mil·lenari de la fundació del monestir. Amb la ubicació encara per determinar, un possible emplaçament és l'edifici de Nostra Senyora, que requeriria d'una remodelació per poder-hi instal·lar el museu.

El pare Pius va explicar que la Casa de la Pau tindrà dues zones diferenciades, una més documental, on es mostraran objectes i diferents elements que ara mateix es troben al monestir, però també de les altres religions, i una altra més interactiva, «i molt més visual». Encara s'ha de crear l'equip que dissenyi els continguts concrets que tractarà el futur museu, però el monjo ha assenyalat que amb tota seguretat hi haurà presència de membres de les tres religions «perquè ja entrin com a fundadors del museu des del principi» amb la voluntat que la Casa de la Pau manifesti el respecte i comprensió entre les diferents confessions religioses de la Mediterrània.

El pare Pius va explicar que el projecte té un referent clar, el monjo arqueòleg Bonaventura Ubach, del qual ell n'és l'únic deixeble viu. Al principi del segle XX, Ubach va viatjar a l'Orient. Sabia àrab i hebreu. «Per tant, quan entrava dins la societat que visitava, no era solament un estranger més, sinó una persona que sentia directament l'actitud de cadascuna d'aquelles cultures», destaca Pius, que destacava que Ubach els va deixar tot aquest pòsit d'entesa entre cultures i Montserrat ho ha continuat, encara que avui tots els monjos no sàpiguen ni hebreu ni àrab, «però l'actitud de fons hi és», ha assenyalat.

El principal problema i actual causa del xoc entre religions, segons el pare Pius, és el moment en què les religions s'adhereixen al poder «i llavors fan servir la religió per a una altra raó». «Aquesta és la causa de les guerres», va asse-nyalar, i després va afegir que caldria separar els dos àmbits. El monjo va recordar que quan el pare Ubach era a l'Orient, «la qüestió del petroli no era tan important, ara és molt diferent».

Les línies del projecte de la Casa de la Pau es van presentar durant una jornada dedicada als desafiaments interculturals i interreligiosos als quals ha de fer front la societat europea. La jornada era organitzada per l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l'Abadia de Montserrat amb l'objectiu de reflexionar i debatre sobre les causes que separen la societat. La trobada es va articular al voltant de dues taules rodones: Educar i comunicar en una societat plural i Reptes interculturals per a un món en crisi, en les quals van intervenir diversos especialistes en la matèria.