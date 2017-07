Santpedor obre la inscripció per al programa de formació d'adults del curs vinent

L'Ajuntament de Santpedor ha definit la proposta de formació contínua i de lleure de l'aula d'adults amb una desena d'activitats obertes al poble en els dos ter-renys. Aquesta setmana s'han obert les inscripcions de les persones interessades a participar en el curs que comença el setembre.

El programa de formació contínua i l'aula d'adults està pensat per a persones més grans de 16 anys i ofereix formació en anglès, català i informàtica. Al curs que tot just fa unes setmanes que s'ha acabat hi van participar prop d'un centenar de persones. Precisament en anglès és on hi ha un nombre més alt de participants, un total de 61, i per això també per a aquest curs que ve és on l'oferta és més àmplia, amb 9 grups, per donar resposta als diferents nivells de formació. També s'ofereix formació de 4 nivells diferents de català. Tots els alumnes inscrits als cursos de català o anglès que no facin els d'iniciació hauran de fer una prova de nivell el 7 de setembre, a les 6 de la tarda, a la Capella de Sant Andreu. L'aula d'adults també té tres cursos d'informàtica amb molta demanda per fer la formació informàtica per a més grans de 65 anys.