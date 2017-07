L'entitat impulsora de la pagesia a Montserrat obre seu a Marganell

L'agrupació que pretén ajudar al relleu generacional de la pagesia a l'entorn de Montserrat ha obert la seu a la caseta de fusta de l'antiga agrobotiga de Marganell. Tal com informava Regió7 a l'edició del 9 de juliol, l'Associació Massís de Montserrat no disposava d'un espai per poder acollir les persones interessades, i ara «la intenció és crear una xarxa d'oficines per cobrir els diferents pobles de Montserrat, però estem buscant finançament, comenta Àlex Bagant, impulsor de l'associació.

A la inauguració, hi van assistir al voltant de 50 persones, entre productors, artesans, veïns i també representants d'institucions. L'acte va començar amb una taula rodona, «en què es va reivindicar que serà des de l'àmbit local d'on reeixirà la pagesia», apunta Bagant.

L'oficina, cedida pel Patronat de la Muntanya i per l'Ajuntament de Marganell, pretén facilitar la relació entre els propietaris i els nous pagesos a través de la presència d'una enginyera agrònoma. Verònica Hirano, coordinadora de l'entitat, assegura que hi ha molt jovent que vol dedicar-se al sector agrari però no té accés a les terres, i la seu ho ha de facilitar.