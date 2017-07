Sant Fruitós adquirirà l'edifici de les Monges per convertir-lo en un equipament públic

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprarà l'edifici de les Monges per ampliar-ne els usos públics més enllà del servei que ofereix actualment com a escola de música. S'ha tancat un acord de compra amb la Mínima Congregació de Serventes del Sagrat Cor de Jesús, que fins ara n'era la propietària, per un valor de 385.000 euros, i en el darrer ple municipal celebrat aquesta setmana ja es va aprovar la creació d'una partida pressupostària per fer-hi front.

L'edifici de les Monges consta d'una planta baixa i primer pis (a banda d'un magatzem semisoter-rat), i d'un pati exterior d'uns 2.000 metres quadrats, que també s'inclou en la compra i que servirà per a actes populars.

L'any 2012 ja es va signar un conveni amb la congregació amb el qual l'Ajuntament podia fer ús de l'immoble per a un període de 7 anys i per a activitats culturals o vinculades amb l'ensenyament a canvi del seu manteniment anual. A partir d'aquest acord, el consistori va adequar la planta baixa per destinar-la a escola de música i arts municipal, i ara s'ha optat per la compra, «que ens assegurarà disposar d'un edifici d'usos molt polivalents» que es podran estendre per a tot el seu conjunt, inclòs el pati, apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés.

L'adquisició es preveu fomalitzar aquesta tardor, i el primer objectiu serà l'ampliació de l'escola de música, entesa com una inversió «en un edifici que ja serà nostre», diu Batanés. Es farà en el transcurs del curs vinent «perquè la demanda d'alumnes ha anat creixent» des que va obrir ara farà quatre anys. I és que l'ensenyament musical és compartit amb Navarcles, de manera que la iniciació i el solfeig es fa per separat a cada un dels municipis, però algunes de les classes d'instrumentalització només es fan en l'un o en l'altre.

Amb l'ampliació s'afegiran dues noves aules a les cinc que ja hi ha actualment, i un despatx, de manera que s'ocuparà tota la planta baixa, però quedarà pendent decidir què es fa amb la planta superior i, més a llarg termini, si l'escola de música es queda aquí definitivament.



Una llista d'opcions molt àmplia

L'ampliació de l'escola de música no ha d'implicar obres de reforma més enllà de l'adequació de les aules, com tampoc se'n preveuen a curt termini. I és que l'Ajuntament ara per ara no ha definit quins usos donarà a la resta de l'edifici, tot i que preveu tenir-ho clar abans que s'acabi l'actual mandat, segons explica Batanés.

L'alcalde valora «la polivalència» d'aquest immoble, que permet una llista d'opcions «molt àmplia» per destinar a usos públics, des d'una biblioteca fins a un museu, una residència, una llar d'infants (com ja havia estat), un esplai, aules de formació, o un alberg, entre altres, si bé admet que ara el municipi ja té coberta una bona part d'aquests serveis.