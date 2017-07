El Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages celebra els seus 40 anys

El Gremi d´Hoteleria i Turisme del Bages ha celebrat aquest dilluns a la nit a Montserrat els 40 anys de la seva constitució amb un acte en el qual hi ha participat un centenar de persones i que han presidit l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent i l´alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miquel Rodríguez.

En el decurs de la festa s´han viscut moments emotius amb reconeixements de les persones que durant aquest llarg període han estat presidents: el desaparegut Jaume Seoane, Salvador Cots, Tomàs Sánchez; Antoni Pallarès –no va poder assistir per malaltia- i Benvingut Aligué. Conjuntament amb Diego Sánchez, actual president, van ser els encarregats de tallar el pastís d´aniversari.

Per altra banda, tan el president de la Federació Intercomarcal d´Hostaleria i Restauració, Pere Santos, com l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, van lliurar sengles plaques commemoratives a l´actual president del Gremi del Bages. En aquest sopar es van atorgar dos premis a la trajectòria professional. El primer va ser per a Antoni Vera, que durant 51 anys, tota la seva vida laboral, ha exercit a Montserrat, des d´aprenent fins a responsable de sala de l´Hotel Abat Cisneros, passant pel Restaurant de Montserra i l´auto-servei. El segon guardó per a Dolores Sánchez, implicada des de ben petita a sector de la restauració, primer a Andalusia, i posteriorment a Manresa, amb l´empresa familiar Diesa, on ha tingut tot tipus de responsabilitats.

Un altre dels premis va ser per a la Creperia, en condició d´establiment guanyador a la millor proposta a la iniciativa "De tapes per Manresa" amb el "Duet de botifarra amb poma i reducció de Pedro Ximenez".