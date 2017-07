L'escola de música de Santpedor celebra 20 anys de colònies musicals

Una cinquantena de nens i nenes d´entre 6 i 16 anys han celebrat aquest estiu els 20 anys de colònies musicals ininterrompudes organitzades per l´escola municipal de música de Santpedor. Enguany, la sortida s´ha fet al Port del Compte i ha permès als nens i nenes del centre revisar d´una manera lúdica part de l´aprenentatge del curs preparant un concert de música moderna que van interpretar el darrer dia de les colònies als pares.

En els 20 anys de colònies, el centre que en algunes edicions ha anat amb altres escoles de música de la comarca, ha visitat Tuixent, Bellver de la Cerdanya, Castell de l´Areny, Breda, Sant Llorenç de Morunys i ara el Port del Compte. Sempre han tingut una mateixa vocació, «fer unes estades on els nens i nenes vegin que la música és una activitat divertida on grans i petits preparen un concert conjuntament i uns ajuden els altres», explica Montserrat Caparrós, directora del centre.

L´escola, que amb aquests 20 anys confirma la bona salut del centre, també ha tancat les inscripcions per al curs que ve abans de marxar de vacances amb un total de 240 estudiants que s´han inscrit d´edats molt variades. Comencen a P3, amb només 3 anys, i sense edat límit perquè al centre hi ha alumnes de més de 70 anys amb moltes ganes d´aprendre, explica Caparrós.

Actualment, hi ha 11 professors que imparteixen el llenguatge musical i ofereixen ensenyament de 10 instruments diferents: saxo, flauta, clarinet, trompeta, guitarra, violí, contrabaix, baix elèctric, guitarra elèctrica, guitarra clàssica, bateria i piano. També hi ha professora de cant. L´1 de setembre, l´escola reobrirà les portes, de 19 a 21 hores i el 4 de setembre es fa la reunió informativa del curs a les 20h, a la sala d´actes del mateix centre.