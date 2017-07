La projecció del documental 'Astral' tanca la seva presència a Súria

Projecció del documental ´Astral´ com a cloenda de la Festa Major

Projecció del documental ´Astral´ com a cloenda de la Festa Major Ajuntament de Súria

La projecció del documental 'Astral' va posar la cloenda a l'exposició itinerant 'Refugiats. L'odissea cap a Europa', que s'ha pogut visitar a la sala El Casinet del Poble Vell fins al passat diumenge 23 de juliol. La presència de la mostra a Súria formava part del programa d'actes de la Festa Major.

'Astral' és un emotiu i colpidor documental de Jordi Évole i Ramon Lara sobre l'activitat de l'ONG catalana Proactiva Open Arms, que va reconvertir un antic veler de luxe en nau de salvament per als emigrants que intenten arribar a Europa a través de la mar Mediterrània des de les costes africanes.

La projecció, prevista inicialment a la plaça Major del Poble Vell, va tenir lloc a la sala El Casinet a causa de la inestabilitat del temps. L'acte va començar amb unes paraules de benvinguda de la regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa, que va elogiar l'actuació d'entitats com Proactiva Open Arms pel suport que ofereixen a les persones que fugen de països afectats per la guerra, l'opressió i la misèria.

La regidora va animar tothom a prendre partit contra aquestes situacions d'injustícia i a donar recolzament a refugiats i emigrants. Carme Besa va recordar que l'Ajuntament de Súria es va adherir el passat mes de febrer a la campanya 'Casa nostra, casa vostra', impulsada per l'associació catalana d'aquest mateix nom per a l'acollida de persones refugiades.

Al final de l'acte es van recollir donatius per a l'ONG Proactiva Open Arms.

L'exposició 'Refugiats. L'odissea cap a Europa' es va poder visitar a Súria des del passat 15 de juliol. Aquesta mostra itinerant aplega una selecció d'imatges del fotògraf vigatà Sergi Càmara sobre els refugiats que intenten arribar a Europa, fugint de la guerra i patint tota mena de riscos.

'Refugiats' és una exposició impulsada pel Comitè d'Acollida per a les Persones Refugiades, creat per la Generalitat. Abans d'arribar a Súria, la mostra s'ha pogut veure a Barcelona i altres municipis catalans. La seva presència al Bages ha estat possible gràcies al Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments.

En el cas de Súria, l'exposició 'Refugiats' i la projecció del documental 'Astral' ha comptat amb la col·laboració de les àrees de Benestar Social, Joventut i Cultura de l'Ajuntament, el Casal de Joves, l'Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, l'Associació de Veïns del Poble Vell i l'Associació de Voluntaris.

Una altra de les activitats vinculades a la presència de l'exposició a Súria va ser la instal·lació d'un mural participatiu amb els dibuixos realitzats per infants de la vila sobre el drama de les persones refugiades.