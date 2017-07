El cardiòleg Fuster defensa a Cardona que es posi el focus a fomentar la salut

«Coneixem molt més què és la malaltia que no pas què és la salut. La prioritat quant al finançament de les investigacions ja se centra a conèixer millor la salut perquè tractar les malalties és molt car i el que hem de fer és prevenir-les». Aquest és un dels missatges centrals que el reconegut cardiòleg Valentí Fuster va llançar a Cardona (població de la qual té la distinció de Fill Adoptiu), en el curs magistral que hi ha dut a terme durant dos dies, organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, i que ha reunit més de 300 experts (la majoria cardiòlegs, però també en medicina interna i altres especialitats).

Fuster ha defensat i incidit al llarg d'aquestes jornades en la necessitat de centrar els esforços a fomentar els hàbits de vida saludable en la població com a eina per combatre el que anomena «epidèmia cardiovascular», més que en la reducció de «l'impacte de la malaltia». I ha posat l'accent en el fet que els infarts són la primera causa de mort als països desenvolupats, «i a punt de ser-ho també als països pobres», un escenari davant del qual reclama un canvi radical en la forma d'abordar el problema.

«Cuidar la nostra salut és una qüestió de responsabilitat individual i d'un canvi general d'actitud i d'estils de vida. I cal insistir en un missatge fonamental: mai és tard per cuidar-se», va subratllar Valentí Fuster, que afegia que «la promoció de comportaments d'un estil de vida saludable, que inclouen no fumar, evitar l'obesitat, una activitat física regular i un patró de dieta saludable, ha de ser la base de les estratègies actuals per millorar la salut cardiovascular entre la població general».

El cardiòleg amb vinculacions cardonines (la seva dona és filla del nucli de la Coromina) advoca per un nou concepte: «de la malaltia cardiovascular a la salut cardiovascular, de l'envelliment al naixement». «L'esperança radica a educar els nens», subratllava, i afirmava que l'etapa de la vida en la qual més captem i aprenem se situa entre els tres i els cinc anys. Però sense oblidar els adults.

En aquesta línia, destacava que s'estan usant eines de «teràpia de grup» que ja han donat fruits en altres camps. A Espanya, per exemple, «s'ha aplicat un senzill programa d'intervenció comunitària de promoció de la salut integral, amb grups de 10 o 15 individus que es reuneixen una vegada cada 2 a 4 setmanes, similar a les teràpies de grup que es duen a terme en programes de dependència de substàncies. I s'ha aconseguit un important benefici en el control dels cinc factors de risc cardiovascular més rellevants», va assegurar Fuster.