Lluís Cerarols, exalcalde de Calders, és el nou delegat territorial de Cultura

L´exalcalde de Calders Lluís Cerarols ha estat nomenat nou delegat territorial de Cultura a la Catalunya Central. Cerarols relleva en aquest càrrec l´osonenca Maria Àngels Blasco, com a conseqüència dels darrers canvis que s´han produït dins del Govern de la Generalitat.

El pas de Santi Vila a conseller d´Empresa i Coneixement va fer que els fins fa poc director general de Cultura Popular, Lluís Puig, assumís la conselleria de Cultura. La bacant que ha deixat Puig és la que ha passat a ocupar Maria Àngels Blasco, fins ara delegada territorial.

Lluís Cerarols (Calders, 1957) es converteix en el primer delegat territorial de la comarca del Moianès. El nou responsable de Cultura a la Catalunya Central a va ser alcalde de Calders durant el mandat passat, del 2011 al 2015. Va accedir al càrrec com a cap de llista de la formació Candidatura Democràtica de Calders (CddeC), que en legislatures anteriors havia estat lligadda a Acord Municipal (ERC), però que en aquelles eleccions se´n va desvincular i hi va concórrer absolutament com a independent. Després de quatre anys d´alcalde va renunciar a presentar-se de nou a les eleccions del 2015. A la dècada dels vuitanta ja havia tingut una experiència de regidor a l´Ajuntament, ja que va ser candidat a les eleccions de 1983. Actualment està afiliat al Partit Demòcrata de Catalunya (PdeCAT). Fins a aquest darrer curs ha exercit de mestre de filosofia a l´institut de Sallent, i ara s´agafa una comissió de serveis per poder exercir el nou càrrec de delegat territorial de Cultura.

Cerarols explicava ahir a Regió7 que un dels aspectes principals que creu que ha d´assumir amb el seu nou càrrec és el de «saber recollir totes les inquietuds i propostes d´àmbit cultural que es generin en les comarques d´aquest territori, tenint molt present tot allò que la societat civil i el teixit ciutadà ja té en marxa», i «mirar de ser un motor més per canalitzar i empènyer».

Lluís Cerarols ha conreat la faceta d´escriptor, tant amb publicacions de caràcter local com endinsant-se en la novel.la, el que l´ha dut a guanyar premis literaris, com el Ramon Roca Boncompte de Tàrrega, amb l´obra 'L´ànima de la vall'.