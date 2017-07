Súria intervé en tres edificis deteriorats del Poble Vell

L'Ajuntament de Súria està portant a terme actuacions en tres edificis del Poble Vell, dos dels quals municipals, per a la reparació de diferents danys detectats. Una d'aquestes actuacions comportarà l'enderrocament imminent d'una tribuna de construcció moderna en un immoble de propietat privada al carrer de la Mura, a causa de l'aluminosi. L'enderroc d'aquest element constructiu ha estat decidit a la vista dels informes tècnics de l'Ajuntament, realitzats després d'haver-se detectat el problema, i davant la impossibilitat de localitzar el propietari de la finca. També va ser necessari desallotjar els inquilins a causa de l'estat general de l'immoble. La previsió és que l'enderroc de la tribuna es porti a terme en els propers dies. El desenvolupament d'aquests treballs afectarà la mobilitat de persones pel carrer de la Mura mentre s'estiguin realitzant, garantint les necessàries mesures de protecció i seguretat.

Les altres actuacions s'estan portant a terme als edificis municipals de la Ferreria, a l'Era del Castell, i de Can Ton Bató, al carrer Major del Poble Vell. En el cas de la Ferreria s'ha fet una actuació puntual en la part més malmesa de la teulada, després de la caiguda de teules que es va produir en les darreres setmanes. En els propers mesos es preveu portar a terme la renovació completa de la teulada.

Pel que fa a l'edifici de Can Ton Bató, ha estat netejada la part malmesa per l'esfondrament que va tenir lloc el passat mes de maig sobre un terrat de la planta superior. Al mateix temps, l'Ajuntament ha iniciat gestions amb altres administracions per estudiar l'abast de l'actuació en aquest edifici i analitzar la situació general de l'estructura.