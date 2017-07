Cardona posa la gespa al nou camp de futbol que obrirà a l'inici de temporada

Les obres del nou camp de futbol de Cardona, que combinarà la pràctica de l'esport amb els hàbits de vida saludable, ja estan pràcticament enllestides. Aquests dies s'està acabant de col·locar la gespa artificial del terreny de joc i només queden pendents treballs de fusteria i serralleria a les instal·lacions, que es preveu que s'enllesteixin a final del mes d'agost. Per aquest motiu, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, confia que, si no hi ha cap contratemps, la nova temporada de futbol ja es pugui començar al flamant equipament.

El futur complex esportiu i de salut, que s'ha batejat com a Camp de Vida Activa, forma part del projecte Cardona Integral, impulsat per l'Ajuntament i la Fundació SHE, del cardiòleg Valentí Fuster, per fomentar els hàbits de vida saludable. En aquest sentit, l'alcalde recorda que l'equipament «ha ser ser un espai polivalent no només per jugar a futbol sinó un camp de vida activa, on puguis córrer i fer altres activitats com ioga, estiraments o escalada en un rocòdrom».

Per aquest motiu, el camp de futbol està envoltat per una pista d'atletisme i és un dels indrets per on passa una de les rutes saludables del municipi. Les instal·lacions del nou complex, que ja acaben d'estar enllestides, disposen de quatre vestidors grans i dos de petits, amb llum natural i amb els colors del projecte Cardona Integral, el verd i el blanc. Es completen amb una sala d'infermeria, magatzem, lavabos i una sala polivalent amb una petita zona de bar amb una terrassa sota cobert.

Les obres del nou camp de futbol de Cardona han inclòs una gran balconada, a sobre les instal·lacions, que funciona com a mirador del camp de futbol i de tota la vall salina. Amb l'adequació d'aquest voladís, que s'alça per damunt d'un dels laterals del camp, en paral·lel i seguint la cota de la carretera de la Mina, s'ha guanyat una zona de passeig en un espai que fins ara era molt estret.



Divulgació de les troballes

Els treballs al camp de futbol van posar al descobert un assentament romà just a sota d'una necròpoli medieval, unes restes que s'han integrat al projecte del nou complex. La zona on hi ha les restes arqueològiques, que s'han deixat intactes, s'ha cobert amb un paviment desmuntable, amb la qual cosa el jaciment queda protegit i es pot donar continuïtat a les excavacions en el futur. Sí que s'han deixat al descobert una part dels vestigis trobats, que corresponen a una casa del segle XIV i que es poden veure a la sala polivalent i a la sortida de l'ascensor. En aquest espai, és previst que es col·loquin uns plafons explicatius de les troballes arqueològiques.

Les obres del Camp de Vida Activa de Cardona han costat uns dos milions d'euros, 1,4 dels quals han estat finançats amb donacions a través de la Fundació ProCNIC, presidida pel cardiòleg Valentí Fuster. La resta s'ha cobert amb subvencions de la Diputació de Barcelona. Els treballs, que s'han allargat més del previst, han durant un any i 8 mesos aproximadament. Si tot va sobre les previsions, els equips de futbol del municipi, que durant les obres han jugat al camp de la Coromina, ja podran començar la propera temporada al nou equipament.