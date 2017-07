El Consell Comarcal oferirà assistència tècnica en enginyeria als ajuntaments

El Ple de Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat el conveni marc per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'objectiu de seguir cooperant i donant suport als municipis per optimitzar la prestació de serveis i la gestió municipal. L'ens comarcal es compromet, mitjançant l'aprovació d'aquest conveni, a disposar del personal necessari per a la prestació d'assistència tècnica als ajuntaments que sol·licitin aquest nou servei.

Segons el conseller de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Marc Aloy «no es tracta d'un conveni qualsevol, no passa cada dia que el Consell posi a disposició dels municipis un nou servei». En aquest sentit, Aloy enumera entre els principals objectius d'aquest servei «la rendibilització d'esforços, poder compartir experiències, crear noves sinergies, millorar l'eficiència de les administracions i poder donar una resposta òptima a les necessitats i interessos dels municipis i dels ciutadans». Per tot plegat, el conseller de Medi Ambient posa en valor i agraeix «la confiança mostrada per part dels diferents ajuntaments en aquest nou servei, així com la seva implicació per fer realitat aquest projecte de comarca».

En aquests moments, i feta una primera prospecció, 10 ajuntaments ja han sol·licitat un total de 60 hores setmanals d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria. El Consell Comarcal preveu iniciar el servei durant la propera tardor i s'anirà implantant a mesura que els consistoris aprovin aquest conveni.

El personal que el servei comarcal posarà a disposició dels ajuntaments desenvoluparà les funcions pròpies d'enginyer municipal a cada ajuntament: informes, controls i inspeccions de llicències d'activitats i d'obres d'infraestructures i instal·lacions municipals (enllumenat públic, abastament i sanejament d'aigua, recollida de residus municipals, conservació i manteniment d'equips...) projecció i direcció d'actuacions de millora en instal·lacions municipals, a la via pública o en camins.

El Consell Comarcal del Bages té una àmplia experiència en l'assistència especialitzada als ajuntaments, com en el cas dels serveis prestats en matèria informàtica, energètica i de serveis socials i protecció civil. Seguint aquesta línia, l'ens comarcal continua treballant activament amb la voluntat d'exercir les funcions d'assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. És per això que també es preveu tirar endavant un servei comarcal d'assistència tècnica als ajuntaments en l'àmbit de l'arquitectura de cara a l'any 2018.