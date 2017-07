Ensenyament inicia el procés per fer la nova escola La Serreta de Santpedor

La Generalitat ha obert aquesta setmana el procés per licitar el projecte de la nova escola La Serreta de Santpedor. Ha fet públiques les bases que han de seguir les empreses interessades a fer el projecte de la nova escola. El termini per presentar les propostes acaba el dia 5 de setembre amb la idea que es pugui adjudicar la redacció del projecte a la tardor i es tingui una proposta a principis del 2018.

Les bases que ja s´han publicat al Diari Oficial de la Generalitat estableixen que l´empresa que faci una millor proposta es farà càrrec de la redacció, primer, del projecte bàsic de la nova escola i, després, del projecte executiu. La nova escola de la Serreta serà d´una sola línia educativa amb 2.320 metres quadrats però l´encàrrec que es fa ara deixa la porta oberta a una possible ampliació.

La nova escola es preveu que tingui un espai d´educació infantil i un altre per als alumnes de primària. Tindrà una sola línia educativa i capacitat per a 225 alumnes. En la part d´educació infantil hi ha previst 55 nens i nenes repartits en 3 aules, lavabos per a nens i mestres, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem. En l´espai destinat a educació primària hi haurà 10 aules, 6 per als cursos més una de desdoblament, una de reforç, una aula específica i una d´informàtica. També tindrà biblioteca, magatzem i lavabos. Com a espais comuns hi haurà gimnàs, vestidors, magatzem i un escenari. A més, espais de serveis i l´espai reservat per a administració del centre, consergeria i AMPA.

La publicació al DOG de les bases per licitar aquest projecte és el primer pas per fer realitat l´escola després que a finals de març el director general de centres públics, Lluís Baulenas, acompanyat del cap del departament d´ensenyament als serveis territorials de la Catalunya Central, Antoni Massegú van visitar l´escola La Serreta amb l´alcalde de Santpedor Xavier Codina i el regidor d´ensenyament, Agustí Comas. Va ser el moment en què van assumir el compromís per fer realitat un projecte que es reclamava des de l´escola des de feia anys. La serreta precisament ha complert enguany el seu desè aniversari. Està ubicada en unes cargoleres en un terreny de lloguer, cost que assumeix l´Ajuntament. Precisament el consistori ja té uns terrenys on es podrà construir la nova escola.