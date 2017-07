Navarcles crearà una taxa única de gual, que ara només paga una part dels veïns

Navarcles implantarà una nova taxa a partir d'aquest setembre per evitar el que s'ha convertit en una anomalia en relació amb altres municipis. Una tarifa exclusivament de gual que hauran de satisfer tots aquells veïns que tinguin garatges, encara que per la situació del carrer no requerissin disposar de la placa corresponent. L'import només variarà en funció del nombre de places del garatge.

L'habitual en la majoria de poblacions mitjanes i grans és que els propietaris que disposen de garatge paguin per dos conceptes: d'una banda, pel simple fet d'entrar-ne i sortir-ne (és a dir, de poder-lo utilitzar) i, de l'altra, per disposar d'una placa que prohibeix que s'hi pugui aparcar al davant.

Fins ara, però, a Navarcles la situació ha estat força diferent del que és general. La taxa per poder fer ús del garatge no existeix i només paguen pel gual (un import de 23 euros) aquells a qui, per la situació del seu carrer, els poden aparcar al davant. És a dir, aquells propietaris que tenen un garatge on no els poden estacionar al davant (perquè el carrer té fixat l'aparcament a la banda contrària) i que per tant no requereixen gual, no paguen res per aquest concepte.

L'equip de govern (Sumem per Navarcles) considera que aquesta situació que hi ha hagut fins ara genera un greuge comparatiu, perquè uns veïns es veuen obligats a obtenir la placa i a d'altres no els cal: «Aquesta taxa no compleix amb la idea que tots els ciutadans han de ser iguals tant si viuen al centre com als barris».

La solució que ha adoptat l'Ajuntament davant d'aquesta situació és que a partir del mes de setembre implantarà una taxa general per als propietaris de garatges i que unificarà el permís per entrar i sortir i el gual. És a dir, totes les entrades i sortides de garatges seran considerades guals permanents, i per als d'ús particular serà de 10 euros i s'haurà de pagar cada mes d'octubre. Cada propietari podrà recollir a l'Ajuntament la placa de gual per posar-la a la façana. En el cas dels garatges comunitaris, el preu d'aquesta taxa unificada serà de 46 euros quan disposi d'entre 5 i 10 places; de 69 euros quan en tingui entre 11 i 20; i de 264 euros quan hi hagi entre 21 i 50 places.

L'Ajuntament va fer una inspecció tècnica per detectar les entrades i sortides de vehicles i fer un cens de guals. Segons el consistori, actualment hi ha uns 400 garatges que ja disposen de la placa i que per tant ja pagaven una taxa de gual.