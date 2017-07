Sallent remodelarà el Pont Vell, una de les obres prioritzades pels veïns

L'Ajuntament de Sallent afrontarà entre final d'aquest any i principi del vinent la rehabilitació del pont Pere Otger, conegut popularment com el Pont Vell, que és un dels dos que connecta l'antiga car-retera de Manresa a Berga (ara travessera urbana) amb el nucli per damunt del Llobregat. Aquesta és la previsió que té el consistori, després que ara n'hagi aprovat inicialment el projecte. La intervenció en aquesta infraestructura va ser l'obra considerada prioritària en el pressupost participatiu que es va convocar al principi del 2016 per al conjunt del mandat.

L'actuació prevista se centra bàsicament en la part superior, sobretot per reforçar-ne aspectes de seguretat. En concret, es preveu enderrocar la vorera i l'asfalt de tota la plataforma per construir un nou paviment en un únic nivell, amb formigó a les voreres laterals i aglomerat a la calçada central. També es retirarà la barana que hi ha i se'n col·locarà una de nova, així com dos ampits de seguretat a ambdós laterals de la calçada.

D'altra banda, també s'aprofitarà la intervenció per soterrar l'enllumenat, la xarxa d'aigua, la xarxa de telecomunicacions i s'instal·laran nous bàculs d'enllumenat públic.

A més a més, es repararan els paraments de pedra del pont amb reompliment de juntes en mal estat o inexistents i reposició puntual de pedres.

Aquesta reforma del pont Pere Otger és inclosa dins el pla de la Llei de Barris i també té una subvenció de la Diputació que permet afrontar el pressupost d'execució que té un cost calculat en 411.235,80 euros.

El pont de Pere Otger és una de les dues portes d'entrada al nucli urbà per sobre del curs del Llobregat. L'any 2005 ja es va elaborar un informe a partir del qual es plantejava en aquell moment tirar endavant una reforma integral del viaducte. És una construcció del segle XVIII, tot i que anteriorment hi havia en aquest mateix emplaçament un viaducte medieval que va quedar destruït per una riuada el 24 de gener del 1747. La Reial Audiència del Principat va encar-regar a Ignasi Castells, de Manresa, la redacció dels plànols d'un nou pont, que es va començar el 1749. El 1886 es va eixamplar amb unes voreres per a vianants que fan voladís. El 1939 van intentar volar-lo, però només va quedar-ne afectada una arcada, que es va arranjar després de la guerra civil. El 1982 també es va fer una actuació de remodelació de les voreres. El pont Pere Otger és un viaducte de cinc arcs, és de pedra tallada i els pilars estan proveïts de trencaigües per protegir-los de les crescudes del Llobregat.

L'any passat l'Ajuntament va obrir una votació per escollir quins projectes eren prioritaris en aquest mandat per destinar-hi 700.000 euros de pressupost, i la rehabilitació del pont va ser la que va tenir més suports.