Sant Vicenç mira el riu de cara

Sant Vicenç ha obert un balcó de cara al Llobregat, amb una intervenció d'adequació que l'Ajuntament ha portat a terme en un tram del carrer d'Alfons XIII. Tot i que es tracta d'una intervenció relativament modesta, suposa un canvi notable en l'aprofitament paisatgístic del pas del riu pel nucli urbà.

Aquest vial, que fa també les funcions de ronda cap a la part sud de la trama urbana, transcor-re a l'altura de la zona esportiva en paral·lel al curs fluvial. Fa uns anys, mitjançant un pla d'ocupació, es va construir un petit mur d'obra, de mig metre d'alçada, al llarg d'uns 300 metres en la zona que delimita amb el riu. Ara, el que s'hi ha fet ha estat revestir el mur amb fusta natural tractada, tant per a una millora estètica com perquè, alhora que fa d'element delimitador entre el passeig i la llera, es pugui utilitzar com a banc. També s'ha fet el paviment amb sauló i s'han plantat arbustos (baladres) a la part de passeig. Però la intervenció que ha fet que hi hagi un canvi més important ha estat el desbrossament de tot aquest tram, entre el curs del riu i el mur. Fins ara era ple de canyes que impedien la visió del pas del Llobregat. S'han retirat completament i només hi han deixat els arbres de ribera que hi ha.

Amb aquesta acció, s'ha creat una balconada oberta al riu, en un dels trams més amples, que fins ara pràcticament no era visible. A més s'ha posat il·luminació a tota la zona, que fins ara era molt fosca en aquest punt. D'aquesta manera es potencia aquest vial, ja habitualment freqüentat, com a zona de passeig. Fa uns quants anys ja es va dur a terme una important actuació d'ordenació d'aquest tram de riu, que en alguns trams de llera es va netejar i ordenar amb blocs de pedra. Amb el temps, però, hi havia reaparegut i crescut el canyissar, la qual cosa havia tapat la visió del pas del riu.