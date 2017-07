La visita ciutadana al nou auditori de Cardona reuneix un miler de persones

«Aquí hi havia la taquilla!», o «encara em sembla que veig a les parets els cartells amb John Wayne i Clarck Gable». Aquests eren alguns dels comentaris que es podien sentir ahir al matí durant una de les visites ciutadanes que l'Ajuntament de Cardona ha organitzat per mostrar als veïns i veïnes el nou auditori Valentí Fuster. Un miler de persones van passar, entre dijous a la tarda i ahir al matí, pel nou equipament ubicat a l'antic cinema Modern. Els visitants, entre sorpresos i nostàlgics, es mostraven satisfets de la nova cara del cine, on, una bona part dels assistents, havien passat moltes tardes de diumenge.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va ser l'encarregat de fer de mestre de cerimònies, i abans d'iniciar la visita, des de la recepció, exposava les peculiaritats i funcionalitats del nou centre, que «prestigia i projecta internacionalment el municipi» sense deixar de recordar que es tracta d'un equipament municipal perquè el poble en disposi per a actes culturals i educatius.

La visita començava pel pis inferior, on hi ha la platea de l'auditori que, tot i que ha mantingut la mateixa estructura que tenia l'antic cinema, s'ha remodelat del tot. «Ha quedat molt bé, és una gran obra», comentava el cardoní Josep Maria Massafrets, de 65 anys. Una opinió que compartia Àngel Haro, de 67, que trobava l'espai «molt canviat i molt millorat». No podien evitar de pensar en les tardes de cinema que havien compartit en aquest espai, on ara «les butaques es veuen molt còmodes», deia Massafrets, i recordava que «els anys 60 o 70 això estava ben ple i estàvem al passadís amb cadires d'aquelles plegables».

Per a Pili Serra, de 58 anys, el nou equipament «feia molta falta perquè a Cardona hi ha molta tradició de teatre i de música i només tenim Els Catòlics, que és molt reduït». Opina que el nou centre «està molt ben fet», criteri que coincideix amb Montserrat Garriga, de 66 anys, que en destaca «el disseny i el caliu», alhora que el veu com «un bon equipament» i espera «que s'utilitzi molt». Totes dues havien passat moltes tardes de diumenge al cine Modern, per aquest motiu el consideren un espai «amb una forta càrrega emocional».

«Al·lucinat» es mostrava, d'altra banda, Manuel Castaño, que es passejava per tots els racons intentant redibuixar mentalment l'antic cine, i es mostrava sorprès sobretot de l'anomenada sala de les voltes, un espai fins ara desconegut que s'ha adequat per encabir-hi tres sales polivalents per a actes de petit format. També estava satisfet de la reforma i ara només espera «que rutlli!»