Súria preveu escalfar l'ajuntament i les escoles amb una caldera de biomassa

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa el projecte per crear una xarxa de calor amb biomassa que permeti escalfar diferents equipaments municipals de la població. El projecte, que comporta la instal·lació d'una caldera d'estella forestal, està a punt de sortir a licitació i la previsió és que les obres puguin començar a partir del mes d'octubre.

El sistema funcionaria amb una caldera centralitzada d'estella forestal que s'ubicaria entre el pati de l'escola pública Francesc Macià i un talús que hi ha al costat. Aquesta instal·lació ha de permetre escalfar els diferents centres educatius ubicats a la cruïlla entre la carretera de Balsareny, el carrer Tarragona i la carretera de la Mina com són l'escola Francesc Macià, l'escola bressol municipal Petit Estel i l'Escola Municipal de Formació d'Adults. També es preveu fer un conveni amb l'escola Fedac, que és concertada, per fer-hi arribar el subministrament. A més d'aquests equipaments educatius, la xarxa de calor també donaria servei a l'edifici de l'ajuntament.

El regidor de Medi Ambient de Súria, Joan Pere Ruiz, ha explicat que també es preveu, per a més endavant, la idea de fer «un possible ramal cap a l'Escola Municipal de Música», propera al consistori, que de moment no està inclòs en l'actual projecte. Segons Ruiz, la xarxa de calor amb biomassa per poder escalfar diferents equipaments municipals respon a un doble objectiu: «D'una banda, millorar l'eficiència energètica, que ha de permetre reduir el cost econòmic, i de l'altra, la neteja forestal» com a eina de prevenció d'incendis. El consistori calcula que la instal·lació d'aquest sistema energètic permetria un estalvi mitjà del 53% en relació amb els actuals mitjans d'escalfament.

El projecte, que ha estat elaborat amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, té un pressupost d'uns 450.000 euros, que es finançaran majoritàriament amb subvencions de la Diputació de Barcelona i es completaran amb fons municipals.

Amb la instal·lació de la nova xarxa de calor, Súria se sumarà a altres municipis de la comarca que han apostat per aquest sistema d'eficiència energètica per escalfar equipaments municipals com el cas, per exemple, d'Avinyó, Balsareny i Sant Salvador de Guardiola.