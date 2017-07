Queviures Trench tanca després de 77 anys de trajectòria comercial a Navàs

Després de 77 anys donant serveis comercials a Navàs i tres generacions de la mateixa família, aquest mes de juliol ha tancat la botiga Queviures Trench, al carrer Sant Genís, 13.

El negoci el va començar l'àvia Remei Obradors Ambrós el 1940, amb una paradeta davant la porta de casa seva, on hi posava un parell de caixes de pomes i taronges, i les venia al detall després de fer un jornal a la fàbrica. El primer relleu familiar es va fer als anys 60 amb l'Asunción Garcia, la jove de la Remei i esposa de l'Emili Trench. En aquella època van començar a elaborar embotits i coure gra, activitat apreciada i reconeguda per una fidel clientela que s'ha mantingut fins avui.

La tercera generació ha estat representada per Joana Trench, neta de la Remei i filla de l'Asunción, que des de 1992 va agafar les rendes de la botiga i n'ha viscut l'última etapa fins a la seva prejubilació.

Divendres de la setmana passada l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, va anar a l'establiment i els va lliurar una carta d'agraïment, de la qual n'hem extret el fragment principal:

«Ens consta que els inicis de Queviures Trench els trobem el 1940 amb l'obertura de la botiga de queviures regentada per la vostra família al carrer Sant Genís de Navàs. El novembre de 2015 en una assemblea de la nova junta de la Unió de Botiguers de Navàs us van lliurar un obsequi en celebració dels 75 anys. L'Ajuntament de Navàs assabentat de que properament tancareu la botiga voldríem agrair-vos i felicitar-vos per la vostra trajectòria comercial i implicació en la vida social i cultural de Navàs. En agraïment per tots aquests anys de treball i per una jubilació ben merescuda, us desitgem el millor en aquesta nova etapa que començareu».