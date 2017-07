Sant Salvador equiparà amb vestidors el camp de futbol i el pavelló del poble

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola equiparà amb vestidors les dues instal·lacions esportives principals que hi ha al municipi: el camp de futbol i el pavelló. De fet, al poliesportiu ja s'hi estan fent les obres per dotar-lo del nou espai, mentre que en el cas del camp se n'ha aprovat inicialment el projecte. Fins ara, els dos equipaments compartien uns vestidors situats en un petit edifici a l'exterior, enmig de les dues construccions. «Això provocava que les persones haguessin de sortir al carrer per arribar al vestidor», explica Albert Miralda, alcalde del municipi. Les reformes incorporaran vestidors diferenciats per a l'equip local, l'equip visitant i un per als àrbitres.

El consistori preveu iniciar les obres al camp a final d'aquest any, i que estigui a punt a principi del 2018. En el cas del pavelló, la remodelació, ja iniciada, «s'ha d'acabar aquesta tardor», indica l'alcalde. Cada obra té un cost aproximat d'uns 100.000 euros.

El camp de futbol ja ha experimentat diverses remodelacions. En una primera fase, es va construir l'edifici de serveis, que disposa de 100 metres quadrats i inclou una infermeria, una sala tècnica, uns lavabos i una recepció. Ara s'hi preveuen instal·lar vestidors propis i, més endavant, «depèn de la capacitat pressupostària que tinguem, però la idea és abordar la possibilitat de posar gespa artificial», remarca Miralda.

L'espai que oferia el servei de vestidors tant per al camp de futbol com per al pavelló quedarà buit. Tot i així, l'Ajuntament ha rebut una petició per construir un Casal per a Joves al poble i aprofitar l'edifici on fins ara s'ubicaven els vestidors. A més, l'esplai de Sant Salvador també té la voluntat d'utilitzar el local. L'alcalde destaca la importància d'aprofitar els espais del poble que ja estan construïts per acollir-hi els diversos grups i projectes de la població.

Alhora, l'Ajuntament està iniciant un altre projecte d'obres al municipi. Es tracta del trasllat del Centre de Dia de la Masia del Calvet cap a un espai en desús, situat a l'escola bressol del poble. A principi de l'any vinent, el casal de gent gran se situarà al centre del municipi i augmentarà el nombre de places (de 25 a 30). L'edifici passarà a acollir dos serveis que quedaran separats per un passadís llarg. Tot i així, les mestres de l'escola bressol volen reforçar el vincle entre els més petits i la gent gran a partir de diverses activitats, com la lectura de contes, la plantació de flors o el ball de diverses cançons populars. «Es tracta d'anar reubicant els col·lectius en els diversos espais del poble, segons les seves necessitats, que es van renovant», conclou el batlle.