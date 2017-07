Calders inicia les obres per consolidar les restes de la torre i la muralla del castell

Calders ha iniciat aquest estiu les obres per consolidar i rehabilitar les restes del castell del municipi. Els treballs se centren en la consolidació de les infraestructures existents: la part que queda de la torre mestra o de l'homenatge, la muralla perimetral i les restes d'una antiga casa de pagès. Un cop garantida la seva estabilització, es durà a terme l'excavació arqueològica del recinte. Tot plegat, amb l'objectiu de deixar «endreçat» el conjunt i convertir un dels elements patrimonials més emblemàtics del poble en un atractiu turístic.

Constructivament, el conjunt del castell de Calders actualment està format per la torre mestra (documentada des del 965, tot i que podria ser anterior), una muralla perimetral i una construcció documentada des del segle XVI. La consolidació i rehabilitació d'aquests elements té un pressupost de 54.000 euros finançats a través de subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Tot i que es conserven poques restes arquitectòniques del castell, segons l'alcalde de Calders, Eduard Sánchez, «per a Calders i Monistrol, els dos termes que havien sigut del castell, és un element important perquè és l'emblema i l'embrió del que han sigut els dos municipis actuals, els nostres orígens com a terme».

Sánchez explica que en aquests moments s'està duent a terme «l'obra de consolidació perquè les estructures arquitectòniques que queden es conservin i no caiguin, ja que fins ara hi havia aquest perill». La principal tasca se centra a consolidar el suport de la torre, de la qual només es conserva «una tercera part». Els treballs pretenen,bàsicament, afermar la base de la torre, una part de la qual ja es va restaurar el 1995. «Per donar solidesa al que queda de la roca fem una anella i ho revestim amb obra nova amb un cromatisme integrat al conjunt», assegura l'alcalde.

A banda de la torre i la muralla, el conjunt també conserva les restes d'una construcció que devia ser una antiga casa de pagès que podria haver quedat deshabitada a l'entorn del 1900. Segons Sánchez, «amb els anys aquests castells, quan deixen de tenir la funció de fortificació defensiva, passen a tenir altres usos i acaben sent edificis residencials o cases de pagès». En aquest cas, la construcció va perdurar al llarg dels segles «quan el castell ja no tenia la seva funció».

«Expectatives» arqueològiques

La consolidació de les estructures arquitectòniques, que es preveu que estigui enllestida a final del mes d'agost, permetrà deixar el castell en condicions per poder fer l'excavació arqueològica. En aquest sentit, els treballs realitzats fins ara ja han permès veure «que es conserva pràcticament tot el recinte de la muralla i que en algun punt hi ha sediment, és a dir, que hi ha possibilitats que surtin restes arqueològiques amb una expectativa més notable del que ens pensàvem», apunta Sánchez.

L'Ajuntament de Calders va començar a treballar en el projecte de rehabilitació del castell ara fa un any i mig arran de la cessió gratuïta que va fer de la fortificació el propietari de la finca del Molí del Castell. La cessió inclou tot el conjunt, que ocupa una àrea de 5.287 metres quadrats i el camí d'accés, amb una superfície de 1.307 metres quadrats.

El castell és al cim d'un turó que voreja el riu Calders i disposa d'un mirador a la zona de la urbanització de la Guàrdia. El conjunt es troba a uns 10 minuts en cotxe i a mitja hora a peu des del nucli del poble.

Un cop consolidades les restes i feta l'excavació arqueològica, el consistori treballarà, en funció del finançament disponible, per adequar i senyalitzar el conjunt per tal de «posar en valor el monument» i convertir-lo en un atractiu turístic més del municipi i de la comarca del Moianès.