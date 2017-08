L'oposició de Castellnou força una reducció del sou de l'alcalde

L'oposició de Castellnou ha forçat aquest dimarts l'alcalde, Francesc Martínez (PSC), a rebaixar el 17% l'import de les seves retribucions per l'exercici del càrrec, retornant així a l'assignació que s'havia aprovat en començar el mandat, que era de 25.181 euros bruts anuals, enlloc dels més de 29.000 que percebia actualment, i que es va assignar tot just dos mesos i mig després.

D'aquesta manera, l'oposició ha fet valer per primer cop la majoria absoluta que té des que el passat mes de juny el regidor Manel Valero, fins llavors a les files del grup socialista, va deixar l'executiu local per discrepàncies amb el batlle i va passar ser regidor no adscrit.

El canvi en el règim de retribucions ha estat un dels dos punts inclosos en el ple que el consistori de Castellnou ha celebrat aquest dimarts, en una hora atípica (les 3 de la tarda), convocat pels mateixos grups de l'oposició (ERC, amb tres regidors, CiU, amb un, i el no adscrit). L'altre era el de la periodicitat de les sessions plenàries. En canvi, n'han quedat fora quatre mocions que els tres grups també requerien que entressin en l'ordre del dia, però que l'alcalde no ha inclòs adduint que els temes que es portaven a debat tocaven actes administratius o assumptes que eren competència exclusiva de l'alcalde.

En concret, les mocions feien referència al reconeixement al recentment finat Pere Santacreu,una altra requerint que s'anul.li el contracte que l'Ajuntament té amb l'empresa El Dret de la Terra, una moció en defensa de les ADF, i una altra perquè l'Agent Cívic porti un desfibril·lador al cotxe de vigilància.

El regidor i portaveu d'ERC Domènec Òrrit ha lamentat la decisió de Martínez i ha defensat que el ple «és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania davant el govern municipal. És l'eina del debat i és l'eina de control de l'oposició. Només des d'una visió no democràtica es pot entendre el despropòsit de censurar el debat».

Dels dos punts que sí que han anat al ple, destaca el canvi de retribució de l'alcalde, abans esmentat. Ha estat el regidor no adscrit qui ha llegit la moció, que el que proposava (i així s'ha aprovat) és que es retorna a l'assignació aprovada en el primer ple del mandat, que era de poc més de 25.000 euros bruts anuals (i que era el que ja havia percebut en el mandat anterior), i invalidant així la puja posterior, del 17%, que es va aprovar en un ple del 14 de setembre del 2015. Per a les altres tres regidores del govern l'assignació no varia.

L'altre punt que sí que s'ha debatut en aquest ple extraordinari, també aprovat amb els vots favorables de les tres forces que ara hi ha a l'oposició, i en contra dels 4 regidors del PSC, és el que fixa a partir d'ara un canvi en la periodicitat de les sessions ordinàries. Fins ara estaven establertes en el mínim que requereix la llei, que és d'una cada tres mesos, i passen a ser mensuals. D'aquesta manera, l'oposició vol aprofitar la seva majoria per garantir-se una via que li permeti tenir un major control de les accions de govern.