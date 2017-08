Sallent sanejarà les lleres dels rius Llobregat i Cornet i la zona de la riereta

La junta de govern local de l'Ajuntament de Sallent va aprovar la setmana passada un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per tal de mantenir i conservar les lleres públiques en diferents trams urbans de Sallent. Aquest programa de conservació i neteja de lleres actuarà sobre l'últim tram del riu Cornet, la llera del riu Llobregat, entre la resclosa de Cal Sala i l'Estació, i la zona de la riereta, des del carrer Bonavista fins a la plaça Sant Bernat.

L'actuació preveu el desbrossament i neteja d'aquests punts retirant diferents espècies vegetals com la canya o arbres morts que podrien obstruir el correcte flux de l'aigua. El sanejament d'aquesta zona fluvial es durà a terme el pròxim mes d'octubre i és finançat en un 80% per l'Agència Catalana de l'Aigua i en un 20% per l'Ajuntament.