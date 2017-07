Santpedor obrirà el proper pressupost participatiu a propostes fetes pels veïns

L'Ajuntament de Santpedor convida els veïns a plantejar les seves pròpies propostes perquè puguin ser votades en els pressupostos participatius. És la principal novetat d'aquesta segona edició, de la qual ja s'han aprovat les bases, que ara estan en exposició pública.

En els primers els pressupostos participatius que el municipi va celebrar fa uns mesos hi havia quatre propostes sobre la taula, i totes quatre havien estat formulades per l'Ajuntament. Ara es vol anar un pas més enllà i que els mateixos veïns també en puguin plantejar, a part de votar-les. A banda d'aquest canvi, les bases que ara s'han aprovat també preveuen que els santpedorencs puguin votar més d'una proposta, i s'establiran fins a tres tipus de projectes segons la quantitat de la inversió que suposen. Un primer grup inclourà propostes d'un pressupost igual o inferior als 5.000 euros, també hi haurà projectes a partir dels 5.000 euros i fins als 20.000, i finalment, projectes entre 20.001 i 30.000 euros.

L'Ajuntament confia que ben aviat podrà engegar el procés informatiu per aconseguir que els veïns formulin les seves pròpies propostes de cara a aquesta segona edició dels pressupostos participatius, però haurà d'esperar que passi el període d'exposició pública de les bases, i tot dependrà de si hi ha al·legacions o no.

Els veïns de Santpedor van votar els seus primers pressupostos participatius aquesta primavera, i el 2 de maig se'n va fer el recompte final, que va donar com a opció guanyadora la recuperació de la Font de les Escales amb la idea d'arranjar-ne l'entorn i fer-la visitable. Les altres tres propostes eren destinar un espai del municipi per a gossos, crear una zona d'estacionament per a autocaravanes a l'entrada del poble i instal·lar un punt d'informació interactiu a la plaça Gran.

En total, hi van participar 283 persones, que suposen el 4,5 % del cens, amb 275 vots vàlids i 8 de nuls.