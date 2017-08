Les tines de les valls del Flequer i del Montcau acolliran una trobada sobre pedra seca

Les valls del Flequer i del Montcau, als municipis de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort, al vessant nord-occidental del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, acolliran el proper mes d'octubre la IX Trobada d'Estudis per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca, una trobada bianual promoguda per la Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Aquesta edició de la trobada, que es farà del 20 al 22 d'octubre i en la que s'hi aplegaran estudiosos, entitats i col·lectius que vetllen per la difusió d'aquest important patrimoni immoble com és la pedra seca, tindrà com escenari el conjunt singular de tines situades enmig de la vinya i que són un testimoni rellevant de l'activitat vitivinícola dels segles XVIII i XIX a la comarca del Bages.

Es tracta d'unes construccions fetes da uns cent cinquanta anys quan el Bages estava pràcticament entapissat de vinyes. A causa de la trencada i abrupta orografia de les valls del Montcau, les tines a peu de vinya eren la solució més lògica per evitar que la collita es malmetés, ja que s'evitava el transport del producte a bast dels animals per camins de mal passar.

Àmbits temàtics de la Trobada

En la trobada es tractaran diferents àmbits temàtics. La primera, sota el títol "De la pedra seca a la pedra viva" debatrà sobre el potencial de la pedra seca per generar desenvolupament econòmic, amb aspectes com el desenvolupament d'iniciatives turístiques, la restauració de construccions de pedra seca o la utilització de la tècnica de la pedra seca en obres de nova construcció, el manteniment del paisatge de la pedra seca i els productes de la terra com ara el vi, l'oli o la fruita seca, o iniciatives que vinculin la pedra seca i l'art.

Un altra temàtica estarà centrada en el paisatge de la vinya, amb aspectes com l'acomodació de la vinya al territori i del territori a la vinya, les grans transformacions paisatgístiques a propòsit del creixement i la desaparició de vinya o el paisatge de vinya i la seva sostenibilitat.

Un tercer àmbit tractarà sobre l'estreta vinculació entre les construccions de pedra seca i el procés de vinificació arreu del món, amb exemples com les barraques de vinya, les tines excavades a la roca, les tines a peu de vinya o els trulls, un conjunt patrimonial que ajudin a entendre els processos de producció i elaboració de vi.

Finalment, un altre dels àmbits a debatre seran aspectes com l'arqueologia de la pedra seca, usos i construccions singulars, vocabulari i toponímia, la catalogació d'elements singulars o les tècniques constructiva o formes de construir en el medi rural.

Els municipis de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort formen part d'aquest territori i s'han convertit en importants centres turístics del centre de Catalunya i ja fa uns anys que els tres ajuntaments treballen per dinamitzar el territori i centren la seva promoció en l'atractiu del seu patrimoni.