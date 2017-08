El Moianès se situa entre les comarques que lideren la recollida selectiva de residus

El Moianès, amb el 51,9%, és la quarta comarca catalana que va recollir més residus de forma selectiva l'any passat, després d'Osona, el Pallars Sobirà i la Terra Alta. D'aquesta manera, se situa entre les 7 comarques del país que han assolit l'objectiu europeu previst per a l'any 2020 de reciclar el 50% dels residus. Així es desprèn de les dades de generació de residus municipals a Catalunya el 2016, que ahir va presentar el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost.

Mentre la comarca del Moianès se situa entre les capdavanteres en el reciclatge, a la cua hi trobem la Cerdanya, amb només el 23,6% de recollida selectiva. Entre les sis comarques que recullen menys del 30% dels seus residus de forma selectiva també hi ha el Berguedà amb el 29,47%. Per la seva banda, l'Alt Urgell (49,63%), el Bages (43%), el Solsonès (35,7) i l'Anoia (30,95) se situen a la franja intermitja amb un reciclatge d'entre el 30 i el 50%.

En el conjunt de Catalunya, l'any passat es van generar 3,7 milions de tones, que corresponen a 1,36 quilos de deixalles per habitant i dia. Les xifres indiquen un lleuger repunt respecte de l'any anterior (1,35 kg/hab/dia) en dades absolutes tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, existeix una certa dissociació, i s'observa una tendència al canvi cap a un model de producció i consum més sostenible.



La recollida selectiva es manté

Del total dels residus municipals, l'any passat es van recollir selectivament el 38,5%, és a dir, 1,4 milions de tones, xifra que representa una lleugera disminució respecte l'any 2015 (-0,6%). Per quart any consecutiu es posa de manifest que les sostraccions de materials dels contenidors –metalls i paper– influencien en els resultats.

Pel que fa a la matèria orgànica, s'ha detectat un cert estancament en la recollida selectiva d'aquesta fracció. Els residus orgànics són els de més pes dins la composició dels residus municipals (37%). L'objectiu, apunta l'ACR, ha de ser la seva recollida separada en origen, i per això l'Agència ha anunicat que tornarà a incidir en la importància de la recollida selectiva d'aquesta fracció. És per això que està preparant per aquest any una campanya de conscienciació específica.

Segons l'Agència Catalana de Residus, set comarques catalanes han assolit l'objectiu europeu previst per a l'any 2020 de recollir el 50% dels residus de forma selectiva: Osona, el Pallars Sobirà, la Terra Alta, el Moianès, el Montsià, la Segarra i la Conca de Barberà. Osona, que encapçala el rànquing, arriba a recollir selectivament pràcticament el 60% dels residus que recull.



El porta a porta s'estén

Aquests nivells, segons ha apuntat l'Agència de Residus, es donen en gran mesura gràcies a la implantació de sistemes altament eficients de recollida selectiva. És el cas de la recollida porta a porta que ja utilitzen 129 municipis catalans, que tenen una població de més 300.000 habitants. Entre aquest any i el vinent, 172 municipis, amb una cobertura a 487.049 habitants, estan estudiant implantar aquest tipus de recollida o sistemes de pagament per generació.