El govern de Sallent proposa fer un ascensor d'accés a la Rampinya

L'equip de govern de sallent ha proposat als veïns del barri de la Rampinya la possibilitat d'instal·lar-hi un ascensor per salvar el fort pendent d'accés a aquest sector de la població, que fa que la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat i cotxets tinguin greus problemes per arribar-hi. Dins el marc d'actuació de la llei de barris a la riba del Llobregat de Sallent, una de les partides importants és per facilitar l'accessibilitat al barri de la Rampinya.

L'equip de govern, ha posat a consideració dels veïns dues possibles propostes que han presentat dos despatxos d'arquitectes, que consisteixen en la construcció d'un ascensor que uniria el final del carrer Concepció amb un nou mirador, i la carretera de Sallent, on hi ha un desnivell de 17 metres. El projecte també preveu la nova urbanització del carrer Concepció, eliminant les voreres, tot esdevenint un carrer de plataforma única que faciliti l'accessibilitat. Aquesta inversió té un cost aproximat segons la memòria valorada de 175.000 euros per l'ascensor i 95.000 per la urbanització del carrer. Aquests imports estan subvencionats en un 75% per la Generalitat de Catalunya, i el 25% restant per l'Ajuntament de Sallent.

En aquests moments, el barri de la Rampinya de Sallent disposa, a l´igual que la resta de barriades allunyades del centre, un servei de transport durant els matins per poder-se acostar al CAP, al centre de la població, o entre barriades, però en aquest cas, estem parlant d'una inversió que faciliti l'accés de les persones a peu, amb cadira de rodes o amb nens petits.

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, ha manifestat als veïns que "l'objectiu d'aquestes actuacions és desenvolupar accions realment transformadores que incideixin de veritat en el desenvolupament del barri. En aquests moments, a la Rampinya hi viuen moltes persones grans i algunes d'elles amb dificultats de mobilitat, fet que fa que no baixin al poble, tan sovint com voldrien, ja que la pujada del carrer Pont és una veritable barrera, per això l'ascensor podria ser una eina que facilités l'accés al barri".

Amb aquesta actuació l'equip de govern vol mirar cap al present i futur, ja que considera que el barri de la Rampinya és un dels espais del municipi que pot desenvolupar-se en un futur breu, esdevenint un lloc atractiu per poder-hi viure, i d'aquesta manera s'hi facilita l'accés i el fa més lligat al poble.