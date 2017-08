La nova normativa d'inundabilitat obliga Sallent a refer el projecte de la residència

L'Ajuntament de Sallent haurà de modificar el projecte de la residència que vol construir a l'antiga Fàbrica Vella, i del qual ja havia fet l'aprovació inicial, per poder-lo adaptar a la nova normativa estatal d'aigües, més restrictiva que l'anterior, de manera que ara no esquivaria el risc d'inundabilitat que havia aconseguit superar. Les obres, que havien de començat passat l'estiu, s'ajornaran «fins no sabem quan», ha apuntat l'alcalde, David Saldoni.

El projecte que l'Ajuntament tenia sobre la taula estava avalat favorablement per diversos informes de l'ACA, però el 29 de desembre passat l'estat va aprovar una modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, que establia més restriccions «sobre noves activitats en zones de flux preferent, entre les quals les residències de persones grans», i això posava en dubte la viabilitat del projecte de Sallent. L'Ajuntament va decidir aturar-lo fins que l'ACA determinés si la Fàbrica Vella es trobava o no dins d'aquest flux preferent del Llobregat, i s'ha vist que sí.



Una part considerada de risc

L'ACA defineix com a zona de flux preferent aquella en què «el corrent de l'aigua és més significatiu i capaç de provocar danys importants a béns i persones» tenint en compte «les avingudes que se succeeixen amb una freqüència mitjana d'un cop cada cent anys o amb una probabilitat d'ocurrència anual de l'1 per cent». Aquestes zones es consideren perilloses per la possibilitat que hi hagi «calats d'aigua superiors a 1 metre o velocitats superiors a 1m/s». Després d'analitzar l'àrea on es volia construir la futura residència en l'àmbit de la Fàbrica Vella, l'ACA va determinar que una part de l'edifici quedava afectada i proposava modificar-ne la ubicació.

Saldoni ha explicat que tan sols es tracta «de pocs metres», però això ja impossibilita poder-la construir tal com es pretenia. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern (CiU i PSC) ha analitzat alternatives per reubicar la residència, però amb la conclusió que «hauríem de comprar un altre terreny». I és que, segons Saldoni, «no n'hi ha cap de municipal que sigui tan cèntric, proper a una zona de lleure per als avis, i prou gran perquè hi càpiga un edifici per a 90 residents i centre de dia». Per això s'ha optat per mantenir l'àmbit de la Fàbrica Vella, «que ja vam comprar per fer-hi la residència i ens queda per pagar fins al 2021», però donar-li «una altra forma i encaix». L'àrea identificada com a zona de flux preferent és la de la façana i les turbines, de manera que, en el nou projecte, l'edifici s'haurà de desplaçar cap al Pont Nou i el Camp de la Bóta.



Es modificarà el planejament

A banda de refer el projecte, el govern de Sallent preveu fer una modificació de planejament de l'àmbit de la futura residència «perquè és la via que aporta més garanties, transparència i seguretat», diu Saldoni. Això implica que caldrà superar de nou tots els informes pertinents fins a la Comissió d'Urbanisme, i això porta temps, «però d'aquesta manera no quedarà cap ombra de dubte de si la residència es pot fer o no», apunta l'alcalde, que lamenta els nombrosos entrebancs que arrossega el projecte amb el tema de la inundabilitat, sovint qüestionada per l'oposició.

L'equip de govern ja ha demanat a l'empresa que va fer el projecte que prepari la modificació de planejament per poder-la aprovar com més aviat millor. La idea és treballar en paral·lel la modificació del planejament i el nou projecte.