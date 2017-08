El PSC de Sant Joan alerta que la policia local circula amb la ITV caducada

La portaveu socialista de 'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Elia Tortolero, alerta en un comunicat acompanyat de testimoni gràfic fet aquest mateix matí del preocupant estat de precarietat en què es troben els cotxes de la patrulla municipal. Avisa que els dos vehicles circulen amb la ITV caducada des de principis del passat mes de Juliol, i que a cap dels cotxes els funcionen els rotatius d'emergència.

Segons Tortolero, la despreocupació del govern municipal i, en concret, de la regidoria de Seguretat Ciutadana és total i absoluta. "No hi ha cap excusa per a permetre que un cotxe patrulla circuli sense la ITV al dia", afirma Tortolero en referència a la regidoría de Seguretat Ciutadana, i adverteix que "amb la seva despreocupació, el govern municipal li resta autoritat al cos de policia davant de la ciutadania". A banda d'aquest fet, la cap dels socialistes de Sant Joan afirma que a cap dels dos vehicles li funcionen els rotatius d'emergència, fet que limita les tasques i intervencions del cos municipal.

Els socialistes tornen a fixar el punt de mira en la situació de la Policia Local, de la qual afirmen que va a pitjor amb el pas dels mesos. "No només no s'ha posat remei a la precarietat laboral dels empleats, sinó que ara sumem també les precarietats tècniques amb que han de fer la seva feina", sentència Tortolero.

El grup municipal socialista demana que el govern actuï amb rapidesa i eficàcia per revertir aquesta situació, i recorda al regidor Jordi Gesé que "fer circular la patrulla municipal amb vehicles sense la ITV en regla no és la millor manera de donar exemple".

El PSC de Sant Joan assegura que demanarà responsabilitats polítiques al proper ple municipal per aclarir com s'ha arribat a aquest punt.