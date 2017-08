ERC de Sallent aposta per canviar la ubicació de la futura residència d'avis

El grup municipal d'ERC de l'Ajuntament de Sallent, a l'oposició, considera que refer el projecte de la nova residència d'avis desplaçant uns metres l'equipament per evitar el risc d'inundabilitat «no és la solució», i creu que cal buscar una nova ubicació. Tal com informava aquest diari en l'edició d'ahir, l'equip de govern haurà de modificar el projecte aprovat inicialment per poder-lo adaptar a la nova normativa d'aigües estatal, que és més restrictiva que l'anterior, ja que ara no supera el risc d'inundabilitat.

Els republicans havien presentat al·legacions perquè el projecte executiu inclogués els informes pertinents que garantissin la seguretat, tenint en compte que l'obra està ubicada en una zona inundable i, a més, havien fet arribar la queixa al Síndic de Greuges. La portaveu del grup municipal d'ERC, Pilar Sala, considera que la nova normativa «ens dóna la raó», però creu que desplaçar uns metres l'equipament «no és la solució», perquè «sempre serà un espai a tocar del riu».

Mentre que l'equip de govern aposta per mantenir la residència als terrenys municipals de l'antiga Fàbrica Vella, els republicans aposten per buscar un emplaçament alternatiu que garanteixi seguretat. Per aquest motiu, ha proposat a l'equip de govern, sense èxit, la possibilitat de comprar un espai que hi ha a mig construir a davant del pavelló, propietat de la Sareb, amb qui l'Ajuntament «podria negociar el preu». Tenint en compte que els canvis en el projecte actual suposaran, segons la regidora, unes despeses extres elevades per fer «fonaments i un mur», aquests diners es podrien destinar a compensar la compra de l'espai alternatiu.

En aquest sentit, la portaveu republicana lamenta que l'equip de govern hagi decidit mantenir la ubicació i desplaçar l'equipament només uns metres sense consensuar-ho amb la resta de formacions i sense donar la possibilitat de «posar damunt la taula diferents opcions».

D'altra banda, com ja van manifestar en les al·legacions presentades al projecte que es va aprovar inicialment, els republicans tampoc consideren que l'antiga Fàbrica Vella sigui una ubicació idònia per fer la residència d'avis atesa la seva proximitat amb el nou equipament de Cal Carrera. Per als republicans es tracta de dos espais «incompatibles», ja que un «és un local de lleure», amb els sorolls que això comporta, i «una residència necessita tranquil·litat».



El projecte queda aturat

Les obres de la nova residència de Sallent havien de començar passat l'estiu, i es preveia que el nou equipament pogués entrar en servei el 2019. Ara, la nova normativa estatal d'aigües obliga l'Ajuntament a refer el projecte, que queda aturat.

El projecte que el consistori tenia sobre la taula estava avalat favorablement per diversos informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, però el 29 de desembre passat, l'estat va aprovar una modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, que establia més restriccions sobre noves activitats en zones de flux preferent, entre les quals, les residències de persones grans, i això posava en dubte la viabilitat del projecte de Sallent. L'Ajuntament va decidir aturar-lo fins que l'ACA determinés si la Fàbrica Vella es trobava o no dins d'aquest flux preferent del Llobregat, i finalment s'ha determinat que sí.

L'ACA defineix com a zona de flux preferent aquella en què «el corrent de l'aigua és més significatiu i capaç de provocar danys importants a béns i persones». Aquestes zones es consideren perilloses per la possibilitat que hi hagi «calats d'aigua superiors a 1 metre o velocitats superiors a 1m/s». Després d'analitzar l'àrea on es volia construir la futura residència en l'àmbit de la Fàbrica Vella, l'ACA va determinar que una part de l'edifici quedava afectada i proposava modificar-ne la ubicació.

A més de refer el projecte de la futura residència, el govern de Sallent preveu fer una modificació de planejament de l'àmbit de la Fàbrica Vella, per la qual cosa caldrà superar de nou tots els informes pertinents fins a la Comissió d'Urbanisme, que allargarà encara més l'aprovació del projecte. L'equip de govern ja ha demanat a l'empresa que va dur-lo a terme que prepari la modificació de planejament (que es treballarà en paral·lel amb el nou projecte) per poder-la aprovar com més aviat millor.