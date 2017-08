La calor arriba al seu màxim amb rècords de l'estiu en diverses poblacions del Bages

L'onada de calor que s'arrossega de tota la setmana es va enfilar ahir fins als nivells màxims a bona part dels observatoris de les comarques centrals, especialment del Bages, on hi va haver alguns dels registres més elevats de Catalunya, amb rècords de temperatura en aquest estiu.

A Manresa, a les 3 de la tarda el termòmetre marcava 39,4 graus, que és la màxima més alta de l'any, que va superar el rècord dels 38,7 graus de dijous. Però en altres poblacions properes la temperatura encara es van enfilar més, per sobre dels 40 graus. És el cas d'Artés, amb 41,2 graus, que ahir va tenir la tercera màxima més alta de tot Catalunya, després de Vinebre (a la Ribera d'Ebre, amb 41,7 graus) i de la població osonenca de Montesquiu (amb 41,5). També es van superar els 40 graus al Pont de Vilomara (40,3), Sant Salvador de Guardiola (40,2) i Cas-tellnou (que es va quedar als 40 graus), segons dades del Meteocat.

Totes aquestes poblacions van registrar el seu rècord anual, com també ho van fer diversos observatoris de municipis munta-nyencs. És el cas de la Seu d'Urgell (amb 36,6 graus, igual que dijous) i de Puigcerdà, on ahir es va arribar als 33,7. En canvi, poblacions com Solsona havien tingut registres més alts el juliol que no pas els 36,3 graus d'ahir. Pel que fa a la resta de capitals de les comarques centrals, Igualada va arribar als 37,9 graus, Berga es va quedar als als 36, i Moià als 34,9 (segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia).



Berga es banya gratis per la calor

L'obertura de portes gratuïtament de la piscina municipal de Berga al llarg d'ahir, divendres, amb motiu de la forta calor, va aplegar més de 700 persones, segons va explicar a Regió7 el regidor d'Esports, Iván Sánchez.

Personal municipal va controlar que no se superés la capacitat màxima permesa de 700 persones en el recinte.

Tal com ja va informar aquest diari, l'executiu local va decidir obrir portes d'aquest equipament «amb motiu de l'avís de perill alt per calor emès pel Servei Meteorològic de Catalunya». Els darrers dos estius el consistori berguedà ja havia aplicat aquesta mesura excepcional «per tal que la ciutadania pugui combatre els episodis de calor intensa». A Berga, el llindar d'avís per calor extrema és de 35 graus. Ahir, es va arribar als 36 graus.

Ahir el moment de màxima afluència de persones va ser al llarg de la tarda, tot i que fins abans de l'hora de dinar ja n'hi havien passat més de 250. El regidor Iván Sánchez es va mostrar satisfet de la bona acceptació de la mesura. I va exposar que el consistori la tornarà a aplicar quan els avisos de perill siguin «alts» o «molt alts», és a dir, quan estiguin en alerta taronja o vermella, segons el criteri establert pel Servei Meteorològic de Catalunya, consultable a través de la pàgina web www.meteo.cat. El preu d'entrada d'un adult a la piscina municipal de Berga és de 3 euros.