Commoció a Cardona per la mort de Xavi Serra, de 25 anys, mentre treballava

Cardona està consternada per la mort, aquest dissabte a la tarda, de Xavier Serra Martínez, de 25 anys, que hauria perdut la vida en un accident a la granja on treballava, propera a la població d´Ogern on vivia actualment. El jove s´havia de casar a l´octubre.

La família de Xavi Serra és molt arrelada a Cardona, i ell també havia estat sempre molt implicat amb el poble, especialment amb el corre de bou i la Festa Major amb la penya Pagesos, amb qui muntava els tradicionals Encierros que se celebren cada any per les festes. Igualment, col·laborava en la corrida que es fa en benefici de la residència de la tercera edat Sant Jaume de Cardona. Jove i inquiet, Serra també va portar el seu activisme fora de la vila, i era membre de la colla dels Castellers de Berga. En paraules a aquest diari, un dels seus membres l´ha recordat com «un casteller molt jove i estimat. El trobarem molt a faltar».

Tant bon punt es va anar tenint coneixement de la seva mort, es van anar estenent les mostres de condol per la xarxa, especialment a través dels Castellers de Berga i de la penya Pagesos de Cardona, que va incloure un crespó negre al seu compte de Facebook.

El funeral per Xavi Serra es farà aquest dilluns a les 12 del migdia a l´església parroquial de Cardona.