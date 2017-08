Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Artés, que ja ha afectat més de 400 hectàrees

Dos mitjans aeris dels Bombers s'han reincorporat aquest dilluns a les tasques d'extinció de l'incendi d'Artés i s'han unit a les dotacions terrestres que han estat treballant tota en l'incendi que es va declarar dissabte a primera hora de la tarda, i que cap a les 9 del vespre d'ahir ja havia afectat una superfície de 406 hectàrees de vegetació, bàsicament forestal, si bé no tota aquesta superfície era cremada.

Cap a 2/4 de 6 de la tarda els Bombers van donar el foc per estabilitzat, i a la nit encara s'hi mantenia, a l'espera que pogués entrar en la fase de control com més aviat millor. Des del moment que l'incendi va quedar estabilitzat, ja es va donar permís a les famílies desallotjades perquè poguessin tornar a casa, després d'haver passat fora pràcticament un dia sencer. Es tracta de més d'un centenar de veïns del nucli de Sant Joan d'Oló i d'una dotzena de masies de la zona, que dissabte a la tarda van ser evacuades pels Mossos per precaució i davant el risc que les flames s'acostessin cap als seus habitatges. Bona part dels veïns havien fet nit al pavelló de Santa Maria d'Oló.

Al llarg de tot el dia d'ahir els Bombers van estar treballant per acabar d'assegurar tot el perímetre, tant amb maquinària pesant com amb eines manuals i treball aeri. Si bé dissabte al vespre s'apuntava la possibilitat de poder donar el foc per estabilitzat durant la nit, no va ser possible fins ahir a la tarda, un cop van passar les hores de màxima insolació i deixava d'haver-hi perill per l'entrada de vent de marinada. A més, fonts dels Bombers van apuntar les dificultats afegides de baixa humitat i de calor, que tot i que ahir havia disminuït, encara era intensa, a banda de la vegetació seca i les condicions del terreny.

La feina s'havia concentrat bàsicament en el front esquerre, que era la part més activa de l'incendi abans no es va poder estabilitzar. Des de mitja tarda fins al vespre, van continuar treballant en les tasques d'extinció 50 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris, que es van haver de retirar amb la posta de sol.



A casa 24 hores després



Bona part dels veïns desallotjats van passar la nit al pavelló de Santa Maria d'Oló, on Ajuntament i Creu Roja havien habilitat llits per dormir i menjar i beure, que en part s'havia pogut aprofitar del que hi havia previst per a la festa major que dissabte al vespre s'havia de celebrar al nucli de Sant Joan.

Alguns veïns no van dormir al pavelló i van optar per allotjar-se a casa de parents i familiars, i alguns altres que havien anat a passat el cap de setmana a la segona residència aprofitant que era festa major, se'n van tornar cap a casa seva.

Dissabte també s'havien evacuat 50 nens i els seus monitors de la casa de colònies Els Clapers, que en un primer moment es van aplegar al pavelló d'Artés, però sense intenció de fer-hi nit, sinó de tornar cap als seus respectius domicilis.