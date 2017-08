Sant Salvador clou amb èxit una Festa Major en què han triomfat les novetats

Sant Salvador de Guardiola ha acomiadat una concorreguda Festa Major, que ha encertat amb les novetats que presentava, i l´Ajuntament ja preveu repetir-les l´any que ve.

Han estat quatre dies de festa, i amb una bona participació que va destacar especialment en els actes de divendres i diumenge, que enguany allargava el programa fins al vespre quan normalment s´acabaven al migdia. Es va fer amb un berenar-sopar amb acompanyament musical i la instal·lació d´un tobogan aquàtic al pavelló, que ha estat una de les grans sorpreses «per l´expectativa que ha tingut entre petits i grans», explicava ahir l´alcalde, Albert Miralda, fent balanç de la festa.

També destacava l´èxit de participació, en aquest cas entre infants i joves, a la festa Holi de divendres, que també ha tingut una bona resposta «i voldríem repetir» l´any que ve.

Més enllà d´aquestes dues novetats, la festa major d´enguany ha consolidat el corretasques de divendres al vespre, i ha repetit l´èxit entre les activitats i concerts per al jovent, com també en les tradicionals demostracions de tala de troncs (i enguany també d´un cotx). Així mateix, s´estrenava un concurs d´instagram, «que ens ha col·lapsat», amb més de 300 fotos de les quals ara s´haurà d´escollir la guanyadora, i per primer cop es convidava els veïns a presentar-se per ser el pregoner del 2018. El guanyador es donarà a conèixer al setembre.