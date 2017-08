Viatgers bagencs esquiven la vaga del Prat arribant 7 hores abans a l'aeroport

Els viatgers del Bages han viscut les primeres vagues parcials del personal dels controls de seguretat a l'aeroport del Prat amb impotència. Els retards i les cues que s'han prolongat durant dues setmanes van esclatar divendres amb l'inici de les vagues, que es van repetir ahir i tornaran a produir-se avui. Aquest fet ha mobilitzat les agències de viatges de la comarca per tal d'avisar els clients que tinguin vols reservats perquè arribin a l'aeroport unes 7 hores abans.

Els testimonis bagencs han encarat la situació actuant amb previsió, tot i que això no els ha estalviat les cues. D'altres han d'agafar l'avió després del dia 14, que és quan es preveu que comenci la vaga indefinida. No obstant això, tres agències de viatges de Manresa (Concord, Viñolas i Masanés) remarquen que no han rebut cap petició per cancel·lar el viatge, ni cap dels clients ha perdut un vol.

«En aquesta època de l'any sempre hi ha vagues, però aquesta és un problema ja que obliga a presentar-se a l'aeroport amb moltes hores d'antelació i no tothom pot fer-ho», sosté Anna Serra, de l'agència de viatges Viñolas. A més, Maurici Mominó, de l'agència Concord, remarca que hi ha hagut clients que s'han presentat hores abans però han trobat el mostrador de la companyia tancat, i que han arribat més justos a la cua dels controls.

És el cas de la manresana Esther Hergueta, que va agafar un vol divendres a les 6.30 en direcció a Rio de Janeiro. «Vam arribar a les 4 de la matinada, però el mostrador estava tancat i teníem unes 200 persones al davant», comenta Hergueta. Però explica que finalment van aconseguir ficar-se a la cua de passatgers amb necessitats especials, ja que van explicar que si no agafaven aquest vol, perdrien la connexió amb el següent.

Un altre cas és el del manresà Jordi Pons, que havia d'agafar un avió a primera hora del matí i va arribar a les 2 de la matinada al Prat. «Vam fer gairebé una hora de cua als controls de seguretat, i de 10 solament en funcionava 1», apunta. De fet, Esther Hergueta comenta que, després de fer la cua al mostrador, «ens vam trobar amb una cua de 500 persones als controls de seguretat». Finalment, però, Hergueta i la seva família van aconseguir arribar a embarcar a temps, «tot i que quan ja estàvem asseguts a l'avió encara faltaven 60 persones i es va decidir esperar-los».

La manresana Maria Guaràs va agafar un vol dissabte, un dia sense aturades. Tot i així, «hem preferit arribar a l'aeroport 5 hores abans per precaució», comenta Guaràs. Jordi Serra, que ha d'agafar un vol el dia 20 d'agost, assegura que arribar amb 7 hores de marge «és l'únic que es pot fer».