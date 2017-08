Moià crida al civisme a la festa major amb una campanya feta per joves

Amb el lema «Que no decaigui la festa», l'Ajuntament de Moià ha involucrat joves del poble perquè siguin la cara visible d'una campanya de civisme que promou durant la festa major, que celebrarà els actes centrals a partir de demà.

L'Ajuntament vol repetir d'aquesta manera la bona experiència d'una campanya semblant que ja va llançar per carnestoltes. Seguint la mateixa línia, ara s'ha tornat a demanar la col·laboració de joves del poble, i tres nois i noies han prestat la seva imatge en els tres cartells que s'han creat, cadascun amb un missatge, per intentar arribar d'una manera directa al jovent, que és a qui s'adreça especialment la campanya.

Un dels cartells, protagonitzat per Abril Orellana, vol conscienciar els joves en el respecte a l'altre davant de possibles relacions i evitar les agressions sexistes. Té l'eslògan «Quants cops t'han de dir que no per entendre-ho? #Éslamentable». Una altra temàtica, sobre vandalisme, es defineix amb el lema «Fent destrosses et creus important? #fotspena», és protagonitzat per Guillem Marsech, i vol evitar actituds vandàliques i desperfectes en el material urbà i públic. Finalment, hi ha un tercer bloc que fa una crida a la responsabilitat en el consum de drogues i d'alcohol, amb l'eslògan «Quan vas passat t'hauries de veure... #Llàstimaéspoc», i és protagonitzat per Xavier Torras.



L'estrena, amb el pregó

La campanya busca la màxima incidència en els actes de festa major, que tindrà els seus plats forts a partir de demà, però que ja va arrencar diumenge amb el pregó, i es va aprofitar el moment per fer una enganxada pública dels cartells, a càrrec dels mateixos joves protagonistes de la campanya, acompanyats per l'alcalde, Dionís Guiteras, la regidora de Civisme, Anna Roca, i altres regidors.

Més enllà dels cartells, la campanya també serà difosa a través de les xarxes socials oficials de l'Ajuntament, amb l'objectiu de fer-la extensible al nombre màxim possible de jovent, i s'han fet cartes informatives i personalitzades adreçades als tres col·lectius més implicats en la qüestió.

D'una banda, als veïns i veïnes del poble, especialment als de les zones on se celebren els esdeveniments, i en què se'ls informa dels objectius de la campanya.

De l'altra, se n'han enviat als establiments comercials de venda d'alcohol, i se'ls recorda la prohibició de vendre'n a menors de 18 anys. Finalment, n'hi ha de destinades als pares i mares d'adolescents, a qui es recomana inculcar als fills els efectes negatius del consum excessiu d'alcohol i drogues.