El porta a porta de Navarcles triplica la brossa als contenidors de Torroella

La posada en marxa del sistema de recollida de residus porta a porta a Navarcles, el mes de juny passat, ha triplicat les deixalles als contenidors de Torroella de Baix, al terme de Sant Fruitós de Bages. Per aquest motiu, l'Ajuntament fruitosenc ha penjat avisos a les zones de recollida més properes a la carretera en què s'alerta els veïns de Navarcles que no poden dipositar-hi les seves deixalles perquè «són d'ús per als veïns de Torroella de Baix».

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha explicat que amb l'inici del porta a porta a Navarcles «es va notar que els contenidors que són més a prop de la carretera triplicaven el nombre de bosses d'escombraries». L'augment de la brossa als contenidors del nucli de Torroella, afirma, té una doble afectació per al municipi «higiènica o sanitària i econòmica». En aquest sentit, l'alcalde fa notar que els municipis paguen uns diners per cada tona de residus que porten a l'abocador. «Si ara tripliquem les deixalles a Torroella pagarem uns diners per tona que no ens pertocaria perquè no pertanyen al nostre municipi», afirma.

Segons Batanés, en les darreres setmanes s'ha notat que «els contenidors queden plens i, fins i tot, es deixen bosses a fora». En aquest sentit, els grans cartells que s'han instal·lat a prop dels contenidors també alerten que un mal ús pot ser sancionat d'acord amb l'ordenança municipal de la gestió de residus, amb multes de fins a 1.500 euros, en referència al fet de deixar les bosses d'escombraries a fora del contenidor.

Segons l'alcalde de Sant Fruitós, en les reunions informatives que es van fer a Navarcles abans d'implantar el sistema de recollida porta a porta ja es va alertar la població que no utilitzessin els contenidors dels pobles veïns (que acostuma a ser una pràctica habitual quan s'implanta aquesta sistema) i que en cas de necessitat el municipi disposa també d'una zona d'emergència amb contenidors, al costat de la deixalleria.

Tot i així, alguns ciutadans aprofiten el seu pas per la carretera que uneix Navarcles amb Sant Fruitós de Bages per parar a Torroella de Baix i llençar la brossa als seus contenidors. Batanés confia que amb els avisos, que es van col·locar la setmana passada informant prèviament l'Ajuntament de Navarcles, els veïns prendran consciència i el problema es podrà solucionar les properes setmanes.