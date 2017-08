Eternam assumeix la nova gestió del cementiri municipal de Sant Fruitós

Eternam Serveis Funeraris és, des d'aquest mes d'agost, l'encar-regada de gestionar el cementiri municipal de Sant Fruitós de Bages. L'empresa ha assumit aquest mes aquest nou servei, després que el 17 de juliol se li va adjudicar la concessió per al futur tanatori i crematori que s'ha de construir al costat, i que es preveu que entri en funcionament la tardor del 2018.

Fins ara era l'Ajuntament qui es feia càrrec del cementiri, però les bases per optar al concurs del tanatori i crematori ja posaven com a condició el traspàs de la gestió a l'empresa adjudicatària, que s'ha signat recentment. L'Ajuntament continuarà portant els temes administratius de lloguer, autoritzacions d'enterraments i cobrament de taxes, però Eternam n'assumeix la resta de funcions, que inclouen la neteja, jardineria, obrir i tancar portes, enterrar i exhumar (fins ara la funerària s'havia de portar l'enterrador), i altres serveis addicionals i millores que es planteja d'anar incorporant progressivament en un termini màxim de dos anys, segons ha explicat el director tècnic de l'empresa, Aureli Sànchez. Les propostes que s'han de tirar endavant ja s'inclouen en la memòria que va presentar quan va optar al concurs, però ara té mig any per preparar un pla de legalització de l'activitat, a partir del qual les podrà anar desenvolupant.

Entre les iniciatives de millora proposades hi ha la construcció de lavabos, ara no n'hi ha, i diverses mesures de seguretat, com la instal·lació d'una alarma i càmeres de vigilància davant de possibles actes vandàlics, o la col·locació d'extintors i llums d'emergència, així com un desfibril·lador o panells informatius.

Com a mesures més immediates, per a la diada de Tots Sants s'habilitarà un servei de transport gratuït fins al cementiri per a persones amb pocs recursos que tinguin un aval de Serveis Socials. A més, una setmana abans i aquell mateix dia, el cementiri ampliarà l'horari, i obrirà de 7 del matí a 9 del vespre, s'oferirà un servei de neteja gratuït per a les famílies amb pocs recursos, hi haurà un estand de venda de flors, i un operari estarà a disposició dels veïns per orientar-los o ajudar-los en les tasques de posada a punt del nínxol de cara a Tots Sants.

També es preveuen visites guiades un cop l'any, concerts de l'Escola Municipal de Música pels volts de Tots Sants i, aprofitant que hi haurà un futur tanatori i crematori amb un parc dedicat a la memòria de les persones difuntes, el cementiri de Sant Fruitós s'inclourà dins l'Associació Europea de Cementiris Significatius, per atraure turistes interessats a visitar necròpolis que tinguin característiques singulars.