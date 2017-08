L'alcalde de Castellnou deixa el PSC pel tracte rebut en la crisi de govern al poble

L'alcalde de Castellnou de Bages, Francesc Martínez, ha presentat la baixa com a militant del PSC després de 14 anys. Ho fa «decebut» pel tracte i la manca de suport que ha trobat a faltar en tot l'afer que ha fet trontollar la política municipal, després que el socialista Manel Valero s'apartés del govern el juny passat per discrepàncies amb l'alcalde i passés a ser regidor no adscrit, deixant el PSC en minoria. Martínez acusa la federació del partit al territori, que presideix Cristòfol Gimeno, d'haver-lo convidat a plegar «per evitar la crispació» que han generat al poble les seves diferències amb Valero.

Fa 10 anys que Martínez és alcalde de Castellnou «i em nego en rodó a seguir aquestes directrius». Assegura que si plegués, també ho farien les tres regidores que es mantenen a l'equip de govern «i que estaran amb mi fins al final». Sosté que és alcalde perquè «el 2015 es van presentar cinc llistes, i tot i així vaig tenir majoria absoluta», i entén que «si la gent em va votar per ser-hi fins al 2019, he de continuar per honestedat». Això sí, té clar que «el 2019 m'apartaré de la política i no estaré en cap llista».

Martínez no entén l'actitud de Gimeno, que amb l'esclat de la crisi al govern municipal «em va proposar que plegués després de la inauguració del camp de futbol», prevista per al 10 de setembre. Davant d'això, Martínez va exposar els fets a la direcció central del partit a Barcelona a través de l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlón, «i tampoc no he tingut resposta». Per tot plegat ha presentat la baixa com a militant d'un partit «del que esperava més», i amb el qual ja es van deixar entreveure les primeres discrepàncies quan Martínez va deixar el seu càrrec com a conseller comarcal del PSC al Bages el juny passat.

Gimeno, per la seva banda, assegurava ahir que desconeixia la decisió de Martínez i es mantenia prudent en les valoracions «a l'espera de conèixer els motius exactes que l'han portat cap aquí». De tota manera, afirmava que «des del partit sempre hem recolzat i acompanyat Martínez» i, en relació a la darrera crisi al govern de Castellnou i a les acusacions de l'alcalde d'haver-lo convidat a plegar, Gimeno diu que «vam parlar de moltes opcions per mirar de trobar possibles alternatives consensuades, però sense arribar-li a proposar res en concret».



En minoria fins al final

Martínez sosté la voluntat ferma de continuar com a alcalde «fins a l'últim moment fent el que em toca i fent el que em deixin», convençut que «hi serem fins al final amb les tres regidores». Admet que «serà complicat i qui hi sortirà perdent és el poble. Aquells que em volen fora i només volen la cadira haurien de saber que fan un flac favor a Castellnou».

La debilitat del govern liderat per Francesc Martínez ja s'ha deixat notar, especialment en el darrer ple, en què l'oposició va fer valer la seva majoria per reduir l'assignació de Martínez. Tal com va explicar aquest diari en l'edició del dia 2 d'agost passat, l'alcalde s'haurà de rebaixar el 17 % l'import de les seves retribucions i es tornarà a l'assignació de 25.181 euros bruts anuals que s'havia aprovat a començament del mandat en lloc dels 29.000 actuals, després que s'aprovés poques setmanes després. Martínez sosté que no es tracta d'un sou, sinó d'una assignació que ve el 95 % de la Generalitat «i està molt per sota del que cobra un alcalde amb dedicació exclusiva en un ajuntament com el nostre». Per aquest motiu troba «indignant» aquesta rebaixa, si bé finalment no presentarà el contenciós administratius que havia anunciat en aquell ple.

L'oposició també va aprovar per majoria la celebració d'un ple municipal cada mes, i no cada tres com fins ara.