El Govern posarà més trams de separació a la C-55 entre Castellbell i Collbató

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació, per un valor de 5,9 milions d'euros, d´obres de millora a la C-55 i a la C-58, entre els termes municipals de Collbató (Baix Llobregat) i Castellbell i el Vilar (Bages). Aquesta actuació s´emmarca en el conjunt de mesures que el departament està desplegant per intentar "afavorir la seguretat i la mobilitat". Es preveu que els treballs, que abasten un total de 8,5 quilòmetres, comencin l´hivern vinent i tinguin un termini d´execució de nou mesos. Entre altres, es preveu afegir més d'un quilómetres més a la C-55 de mitjana de formigó, mesura que ja s'ha aplicat entre Castellbell i Manresa.

El projecte comprèn el tram de la C-55 entre la zona de Can Gomis, a Collbató i la connexió amb la C-58 –uns 7 quilòmetres– i entre aquest punt i el túnel de la Bauma –1,5 quilòmetres. A més, les obres comportaran la millora del ferm d´aquestes carreteres, amb el tractament previ específic d´aquells punts que presentin més desgast o algun desperfecte. En aquest entorn, la C-58 registra un trànsit d´uns 18.000 vehicles diaris i la C-55, uns 27.000.

Al tram de Can Gomis, de 600 metres de longitud, es preveu la remodelació de la intersecció existent entre la C-55 i la B-112, on també se situa l´accés cap al pont que comunica amb l´Aeri de Montserrat. Així, es preveu la formació d´un enllaç amb carrils centrals d´espera i illetes per a canalitzar els moviments, de manera que es reordena aquest àmbit, en una actuació que es complementa amb l´obra en marxa en el tram de la C-55 anterior. El nou accés es configura també com a zona de canvi de sentit per als vehicles que surten de la zona d´aparcament existent al marge de la carretera i que volen retornar en direcció Barcelona.

Al tronc de la carretera, es crea una banda zebrada central amb balisa per a la separació de fluxos de vehicles, de 60 centímetres d´amplada. D´altra banda, s´eixamplarà i es pavimentarà el camí de vianants que voreja l´exterior de la carretera des del Pont de l´Aeri i les zones de Can Gomis i els diversos camins d´accés al massís de Montserrat. Es protegirà els vianants mitjançant una barrera de formigó.

Entre Can Gomis i Monistrol de Montserrat. Es preveu la implantació d´un tercer carril en sentit Barcelona, mitjançant l´eixamplament de la carretera, a més de projectar una barrera de formigó que separi els dos sentits de circulació. En dos trams, la nova plataforma transcorrerà en voladiu per la proximitat, en un nivell inferior, del riu Llobregat.

Al pas de la carretera C-55 per l´interior de Monistrol de Montserrat, d'1,4 quilòmetres, es preveuen diverses actuacions de caire urbà per afavorir la seguretat dels moviments de vehicles en les interseccions i del pas de vianants.

Findalment, en el tram entre l'enllaç del cremallera de Montserrat i el de la C-58 s´amplia la separació central actual amb un zebrat de 60 centímetres d´amplada i es col·loquen balises cilíndriques.

Es remodelarà l´actual enllaç entre la C-55 i la C-58, per millorar-ne les prestacions; en concret, en la incorporació cap a la C-55 en sentit Manresa. Així, el llaç de canvi de sentit i el ramal actuals se substituiran per un nou ramal d´un carril de 400 metres de longitud, que connectarà directament ambdues carreteres. Es formarà també un carril d´acceleració de 200 metres de longitud.

Pel que fa a la C-58 (carretera de Terrassa) es reconfiguraran els carrils del primer túnel per implantar un espai central zebrat de 60 centímetres d´amplada. A la resta del tram, també s´instal·laran balises. I en un tram d'1,5 quilòmetres també es disposarà una banda zebrada de 60 cm i es col·locaran balises cilíndriques.