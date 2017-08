Sallent posa Cal Carrera a punt per inaugurar-lo el setembre

Sallent ha fixat per al dilluns 4 de setembre la inauguració oficial de l'espai cultural de Cal Carrera, que tindrà la presència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont. L'equipament ja es va estrenar el juny passat, per Corpus, amb la representació d 'El Retaule dels Embotits, però d'aleshores ençà s'han acabat de completar els detalls de l'obra que encara hi havia pendents, i ara s'està fent la posada a punt de cara a la inauguració.

Inicialment es preveia fer coincidir la inauguració amb la festa major, o fins i tot uns dies després, però finalment s'ha optat pel 4 de setembre perquè és la data que més bé s'adapta al calendari del President, segons ha explicat la tinent d'alcalde a l'Ajuntament sallentí, Rosa Argelaguet.

La representació del Retaule dels Embotits el 17 de juny passat va servir per posar a prova l'equipament, «i tot va funcionar molt bé», apunta Argelaguet. De tota manera, aleshores encara no hi havia col·locades les butaques retràctils, i l'equipament escènic tampoc no estava del tot acabat. Ara ja sí, amb els equips d'il·luminació i de so, i la caixa escènica. També es disposa d'un piano de cua pintat, fruit d'un regal de la botiga manresana Sibelius, i que servirà d'element decoratiu a l'entrada. L'únic que queda pendent és el mobiliari de la sala d'assaig de la planta superior, amb previsió que ja se'n tingui el dia 4, «però la planta baixa ja està del tot completada», diu Argelaguet.



Un recorregut per la història

La inauguració del 4 de setembre és prevista per a 2/4 de 8 del vespre, i consistirà en un acte de caire popular encara per concretar, presidit per Carles Puigdemont, al costat de les autoritats locals i potser també de les comarcals.

En la inauguració es preveu fer un recorregut de visita per les instal·lacions, hi haurà parlaments per part de les autoritats, i es farà la descoberta de la placa. D'altra banda, hi ha la intenció de muntar una exposició amb plafons a les parets i la projecció d'un Power point per explicar l'evolució d'aquest espai, des que funcionava com a fàbrica fins a l'enderroc d'algunes parts i la seva transformació en l'espai cultural que és ara. Si és possibe, també es preveu algun tipus de representació i espectacle a càrrec d'artistes sallentins, com podria ser una part del Retaule dels Embotits.

Cal Carrera té capacitat per a 1.200 persones a peu dret, i prop de mig miler si hi ha desplegades les veles i situades les butaques. L'espai es pot dividir amb cortines.