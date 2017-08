Vols saber on van de vacances els polítics de la Catalunya Central?

L´expert en comunicació Toni Aira diu sovint que la política no fa vacances. Tot i això, la majoria dels polítics amb càrrecs de més responsabilitat del món solen dedicar uns dies de la seva agenda per descansar de les obligacions lligades al càrrec. Alguns, fins i tot, aprofiten les vacances per reforçar la seva imatge pública. L´exemple més destacat és el de Vladímir Putin, que cada estiu apareix als noticiaris d´arreu del món pescant lluços de riu a Sibèria amb el tors descobert.

Els alcaldes de la Catalunya Central són més discrets que el president rus, i quan se´n van de vacances busquen passar uns dies amb amics, la parella o tota la família allunyats de la feina que comporta l´alcaldia. També de les càmeres i les preguntes dels periodistes.

La majoria de batlles de les comarques centrals amb què s´ha posat en contacte aquest diari aposten aquest estiu per fer vacances en destinacions properes. A més, molts no fan estades gaire llargues, sinó que aprofiten els caps de setmana, escapades de només un dia o, com a màxim, un període d´entre una setmana i 10 dies.



Preferència per la platja



Les zones costaneres són una de les destinacions preferides. David Saldoni, alcalde de Sallent, ha marxat aquesta setmana a Andalusia amb un amic. Hi han anat amb cotxe, i el recorregut el decidiran en funció del que els vingui de gust fer cada dia. «Sobretot, hi anem a buscar sol, platja i vinitos. També m´agradaria veure quin ambient s´hi respira quan falta poc més d´un mes per al referèndum», explica. Per la seva part, Josep Tarín, alcalde de Talamanca, passarà la darrera setmana d´agost a Vinaròs, al nord de la província de Castelló, on té un apartament familiar. Són les úniques vacances que fa, ja que la resta de l´any compagina l´advocacia amb les obligacions de l´alcaldia.

La resta d´alcaldes de les comarques centrals que aquest estiu passen uns dies a prop del mar ho fan a Catalunya o les Illes Balears. Ferran Estruch, alcalde de Cardona, té previst marxar aquesta setmana a Cadaqués amb una colla d´amics, i després uns dies a Menorca, destinació que l´alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, va recórrer amb moto juntament amb la seva dona la primera setmana de juliol. Joan Torres, alcalde de sant Vicenç de Castellet, i David Font, alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà, han escollit la Costa Brava com a lloc per passar-hi les vacances d´estiu.

L´atractiu de la muntanya



Tot i que la platja és el destí preferit dels alcaldes, les zones d´interior i de muntanya de Catalunya també apareixen entre els llocs més buscats per passar-hi les vacances. L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va fer una escapada a la Cerdanya amb la família, i ara és al País Basc. Abans de desplaçar-se a la Costa Brava, l´alcalde de Sant Vicenç, Joan Torres, també va passar uns dies a la Cerdanya. L´altra comarca pirinenca més visitada és el Pallars Sobirà. Eudald Vilaseca, alcalde d´Avinyó, va passar uns dies a Vall de Cardós, mentre que l´alcalde de Navàs, Jaume Casals, és a la Vall de Boí.



Cap alcalde fora d´Europa



Cap dels alcaldes de la Catalunya Central amb qui s´ha posat en contacte aquest diari farà un viatge a algun país de fora de la Unió Europea, i la majoria dels qui surten d´Espanya viatgen a països d´Europa Occidental. L´únic que ho fa és l´alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, que visitarà Polònia amb la dona després de la festa major, que s´acaba el 15 d´agost. Alguns dels alcaldes que volten pel continent són el d´Avinyó, Eudald Vilaseca, que passarà deu dies a Dinamarca, el de Santpedor, que és a Bristol, al sud d´Anglaterra, i el de Navàs, Jaume Casals, que farà senderisme i es retrobarà amb amics al nord d´Itàlia. Issac Burgos, alcalde de Castellterçol, anirà amb cotxe fins a Niça, on agafarà un ferri que el portarà a l´illa de Còrsega.

Dels alcaldes contactats, n´hi ha un que encara ha de decidir si anirà o no de vacances aquest estiu. És Valentí Riera, d´Aguilar de Segarra, que explica que assegura que «no fa gaire goig marxar del poble amb el perill de foc que hi ha a la zona aquests dies». «Sóc més aviat de quedar-me, però alguna escapada a la vora sí que m´agrada fer. Encara no hem decidit què farem», explica.