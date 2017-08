El Govern calcula treure 13.000 vehicles del tram sud de la C-55 si aplica la tarifa plana

El Govern de la Generalitat aposta per implantar un model amb tarifa plana (el que també es coneix com a vinyeta) per als usuaris habituals de la xarxa de carreteres catalanes, que suposaria alhora una eliminació dels peatges. És a dir, una taxa per als conductors catalans (i un import per als conductors que utilitzin o circulin de pas per la infraestructura viària catalana), per distribuir el cost de tota la xarxa.



Aquest model, si es porta a terme, tindria una incidència molt important en el que ja és un dels grans punts de debat i de reivindicació de la Catalunya Central: el tram sud de la C-55, que transcor-re gairebé en paral·lel a l'autopista Terrassa-Manresa (C-16). Amb la projecció d'aquesta taxa comuna, el departament de Territori ha fet una estimació del que podria suposar la seva implantació pel que fa a fluxos de trànsit, tenint en compte que comportaria un alliberament dels peatges, per a diferents punts calents on ara conviuen autopista i carretera general. I entre aquests, el del sud del Bages. Segons aquests càlculs facilitats per la conselleria de Territori i Sostenibilitat, l'aplicació de la vinyeta s'estima que es traduiria en el tram Sant Vicenç-Castellgalí en un traspàs de més de 16.000 vehicles cap a l'autopista, de manera que aquesta via ràpida, ara de pagament, passaria dels 16.542 vehicles de mitjana diària (IMD) actual a més de 33.000. Per contra, la col·lapsada C-55 es preveu que en aquest tram passaria dels prop de 29.000 vehicles diaris actuals a situar-se just per sobre dels 15.000. En la mateixa línia, el departament també ha facilitat estimacions del sector entre Monistrol i Castellbell. Aquí, s'estima que el nou model faria que els prop de 15.000 vehicles que ara circulen de mitjana diària per la C-55 es rebaixarien a 9.262; mentre que en el cas de la C-58 (carretera de Terrassa) es passaria dels més de 18.000 actuals a uns 9.600. Per contra, l'alliberament de l'autopista es calcula que comportaria passar d'un trànsit que ara és de 15.242 vehicles de mitjana diària a 31.108.



En el conjunt de la xarxa viària catalana, el departament de Territori ha quantificat l'estalvi socioeconòmic que suposaria aquest model en 162,7 milions d'euros a l'any, xifra que surt de sumar els costos de les hores perdudes en col·lapses circulatoris, sinistralitat, costos operatius i mediambientals.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va explicar en la presentació d'aquesta proposta que amb aquest model, que eliminaria tots els peatges, es desviaria la circulació de les carreteres paral·leles a les autopistes de peatge cap a les vies de gran capacitat, cosa que aparcaria el debat dels últims anys sobre el desdoblament de carreteres, que tenen una elevada sinistralitat perquè no estan preparades per absorbir els actuals volums de trànsit.



La xifra de 162,7 milions d'euros d'estalvi socioeconòmic resulta de sumar 68,6 milions de reducció de costos derivats de la caiguda de la sinistralitat per la millora de la seguretat que suposaria desviar el trànsit de vies secundàries i congestionades a vies d'alta capacitat. En el cas concret de l'N-II de Girona, només la desviació dels camions a l'AP-7 ha suposat passar de 13 víctimes mortals a l'any a 2 morts.



52,7 milions més vindrien de la reducció del temps perdut en desplaçament per vies secundàries i paral·leles a vies de gran capacitat. En aquest sentit, l'nforme indica que en l'actualitat es perden 4,milions d'hores a l'any, cosa que suposa 195.833 dies perduts o més de 500 anys perduts anualment fent cues a les carreteres.



En termes mediambientals també hi hauria un benefici social perquè es reduiria de 17,7 milions de quilòmetres els recorreguts que anualment es fan per carretera. Per demostrar que no hi hauria col·lapse a les autopistes de peatge, l'estudi indica que l'impacte de la taxa suposaria un increment del 24% del trànsit, mentre que a les carreteres paral·leles la reducció general seria de la meitat i en alguns casos com el de les costes de Garraf del 90%.