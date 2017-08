Un públic totalment entregat s'aboca en la traca final de la festa de la Cabra d'Or de Moià

La fresca d'última hora de la tarda, més pròpia de final d'estiu que de ple mes d'agost, amenaçava de deslluir la festa de la Cabra d'Or de Moià en la seva recta final, però no ho va fer. N'hi va haver prou amb agafar el jersei o posar-se màniga llarga; la qüestió era no perdre's el desenllaç de la llegenda, de manera que els carrers del nucli antic es van omplir més que mai de petits i grans. La festa començava tranquil·la, però la successió de balls, les filigranes dels portadors amb la cabra, i la música de la Banda Àuria, van anar animant la cercavila, amb un públic cada cop més nombrós i totalment entregat a la festa.

Amb més puntualitat que al matí, la cabra, músics i bastoners sortien a les 7 de l'ajuntament per començar la festa. Al carrer de Sant Sebastià es va fer la parada de rigor per omplir panxes i omplir la cabra, amb el pica-pica i els porrons de vi a punt sobre la taula que s'havia parat per al seguici. I amb les piles carregades començava de veritat l'animació pels carrers fins a la plaça Major. Tant, que el re-corregut que es preveia d'una hora es va allargar més del compte, entre dansa i dansa i corredisses amb la cabra. En la seva arribada a la plaça, el seguici es va haver d'obrir pas entre la gentada que l'esperava. Era el moment culminant de la festa, amb la representació final de la llegenda i l'apedregada del se-nyor de Planella, per traïció i per haver demanat el dret de cuixa de la Dolça, «la més bella del poble» i pretendent d'en Bernat, el pagès protagonista que aconsegueix el rescat de la cabra.



Al matí, aglomeració i rapidesa El sopar d'ahir a la plaça Major per celebrar les noces d'en Bernat i la Dolça posava punt final a dos dies de festa i d'una acumulació de ressaca que havia de continuar durant la nit amb més festa.

L'arrencada va ser dijous amb la popular guerra marrana entre els francs i els soldats de l'emir de Còrdova, i la pujada per anar a buscar la cabra fins al castell de Sant Andreu, on es va fer nit. Ahir al matí tocava baixar de nou fins al centre del poble, on centenars de veïns esperaven el seguici mentre els més petits celebraven jocs i tallers a la plaça de Sant Sebastià, fins que van fer els seus balls davant l'auditori, de camí cap al capdavall de la Mànega, on es trobarien amb la comitiva que baixava del castell. Però la comitiva anava tard, i els nens van haver de fer temps al parc municipal que hi ha a la vora fins que finalment la Cabra d'Or va fer entrada al poble.

A partir d'aquí, la festa va continuar més animada que mai, amb els balls i danses tradicionals, però amb una cercavila accelerada fins a la plaça de Sant Sebastià per compensar el retard.