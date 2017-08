La Muntanya de Sal de Cardona ha rebut un milió i mig de visitants en vint anys

La nau capitana de la projecció turística de Cardona, la Muntanya de Sal, celebra enguany 20 anys de visites. El 19 d'abril del 1997 es constituïa Sal Roja i començaven les visites turístiques a la Minilla. En aquests vint anys, prop d'un milió i mig de persones d'arreu del món han passat per les instal·lacions, que van marcar l'inici de la projecció turística del municipi. Amb més de 76.000 visitants i 20.000 escolars l'any passat, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal es consolida com el principal atractiu turístic que enguany, fins al mes juliol, ja han visitat més de 43.000 persones, el 3% més que el 2016.

La Muntanya de Sal és «l'aposta principal i el punt de partida» de la projecció turística de Cardona, tal com apunta la gerent de la Fundació Cardona Històrica, que gestiona els centres turístics de la vila ducal, Anna Poza.

Amb els anys, explica, la Muntanya de Sal ha millorat les instal·lacions «i la qualitat dels serveis» amb la incorporació de la recepció de visitants, el servei de cafeteria, la botiga i les exposicions. La visita a l'actual Parc Cultural de la Muntanya de Sal, dins les antigues instal·lacions de la mina Nieves, ofereix la possibilitat de conèixer els afloraments salins de Cardona i el singular patrimoni natural i cultural que fan d'aquest indret un lloc únic en el món.

L'espai va rebre el primer any d'obertura, el 1997, un total de 35.796 visitants, i l'any següent, el primer complet, ja hi van passar 70.391 persones. Durant anys la Muntanyanya de Sal va mantenir una mitjana d'entre 65.000 i 70.000 visitants fins que amb la crisi econòmica, les visites a la mina van fer un petit retrocés i van baixar fins a les 56.779 el 2012. Les xifres, però, es van començar a recuperar el 2014 (67.253 vistants) coincidint amb la celebració dels actes del Tricentenari de la Guerra de Successió, a la qual Cardona va tenir un paper destacat. A partir de llavors, les visites han tingut una important embranzida fins assolir els 76.414 visitants de l'any passat.

Amb el pas del temps s'han adaptat les visites tant turístiques com escolars «als diferents perfils», assegura Poza. En aquest sentit, s'han creat nous productes, com la visita teatralitzada Alquímia , dedicada al públic familiar, que es va introduir el 2015.

Continguts educatius

La Muntanya de Sal rep anualment la visita d'entre 15.000 i 20.000 escolars. Els serveis educatius que s'ofereixen han anat evolucionant i s'han anat adaptant en funció dels continguts curriculars. L'equipament ha «adaptat les visites i el discurs dels tallers de minerals i experiments al temari que els alumnes treballen a les aules».

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha estat el pal de paller a l'entorn del qual s'ha bastit una important oferta turística que s'ha vist complementada amb l'altre gran reclam, el castell de Cardona, i amb el centre històric, que des del 2005 disposa del Centre Cardona Medieval, un espai d'interpretació ubicat a la plaça de la Fira. La suma d'esforços dels tres equipaments ha permès oferir una oferta turística integral per tal «d'afavorir el flux de visitants» amb productes com el «Cardona tiquet», que inclou diferents visites guiades o activitats a un preu únic que es complementa amb el comerç i la gastronomia local.

La salut, un nou producte

La Fundació s'ha marcat el repte d'assolir enguany els 120.000 visitants (entre la muntanya, el castell i el centre històric), i al turisme patrimonial hi suma el de la salut. L'ens treballa per «teixir un producte turístic» al qual també hi contribuirà el nou Centre de Convencions, inaugurat recentment, i la implementació de les rutes saludables, dins el projecte Cardona Integral. Tot plegat donarà un nou impuls a la ja consolidada oferta turística de Cardona.