El conseller Turull apel·la a l'esperit de Talamanca per guanyar el dia 1-O

El conseller de la Presidència del Govern, Jordi Turull, va apel·lar ahir a l'esperit de Talamanca perquè el pròxim 1-O representi «una gran victòria del poble de Catalunya per recuperar la seva llibertat». Turull va participar al memorial que recorda l'última victòria militar de l'exèrcit català contra el borbònic, que va ser el 13 d'agost del 1714 a Talamanca.

Turull va afirmar que es va guanyar la batalla de Talamanca bàsicament per dos motius: «Per l'actitud de victòria i el fet de no deixar-se imbuir pel derrotisme», i pel «coneixement del terreny davant els que venien de fora a ocupar-nos».

Segons va dir, són els mateixos valors que faran que «guanyem l'1-O». Per actitud perquè «no depén de l'estat espanyol, ni del Govern ni del Parlament, sinó de nosaltres mateixos, i hem de tenir moral de victòria», i perquè en el terreny «de la democràcia ens movem molt millor que els nostres adversaris. Nosaltres ho basem tot en la gent i les urnes. L'estat espanyol, en canvi, actua igual que el postfranquisme».

Turull va ser el convidat a l'acte que cada 13 d'agost recorda la batalla de Talamanca. El va acompanyar l'alcalde de la població bagenca, Josep Tarín; la delegada del Govern, Laura Vilagrà; els diputats bagencs David Bonvehí i Adriana Delgado; els presidents del Consell Comarcal del Bages i el Berguedà, Agustí Comas i David Font, respectivament, i representants de la Diputació de Barcelona i alcaldes de l'entorn. A la convocatòria oficial es va anunciar la presència del president de l'ANC, Jordi Sánchez, que finalment no hi va assistir.



Convidada sorpresa



També hi va haver una convidada sorpresa: l'exvicepresidenta Joana Ortega. Va prendre la paraula per afirmar que ha hagut de seure al banc dels acusats «per defensar la democràcia», i que ha estat condemnada «per executar el mandat del Parlament de Catalunya i el compromís d'un govern sorgit de les urnes».

Va recordar Artur Mas, Irene Rigau i Francesc Homs, tots ells condemnats pel 9- N com ella. «Ens hem sentit molt acompanyats en aquests moments injustos», va manifestar. Va acabar la seva intervenció dient que l'actual procés que viu Catalunya només el podrà jutjar la història.

En el seu torn durant els parlaments, l'alcalde de la població, Josep Tarín, va afirmar que cal mantenir viu l'esperit de Talamanca que fa que «avui, des de la democràcia i les urnes, continuem lluitant per la llibertat».

Amb menys èpica que en anterios ocasions, l'acte es va desenvolupar al castell de Talamanca, a la balconada que dóna on hi va haver la batalla, davant un nombrós públic. Turull va arribar abans i va ser rebut a l'ajuntament. Posteriorment, i acompanyat per l'alcalde, va passar revista a una de les atraccions de l'acte, els Miquelets, que estaven formats a la plaça. També en formació van acompanyar les autoritats en el memorial 1714. Es va hissar una senyera i es va disparar una salva «en honor als nostres morts i als nostres soldats». Després diverses entitats de la població van fer una ofrena floral al monument. L'acte es va cloure amb el cant d'Els segadors.