Súria preveu adjudicar el porta a porta després de l'estiu

L'Ajuntament de Súria preveu poder posar a licitació a final d'estiu el concurs per a la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta. En el darrer ple municipal se'n va aprovar el projecte tècnic, que preveu un pressupost de 100.000 euros entre tot el material necessari per poder aplicar el nou sistema i la campanya per facilitar-ne la posada en funcionament.

La intenció de l'equip de govern és de poder tirar endavantel sistema de recollida de residus porta a porta aquest 2017, probablement a final d'any.

La implantació del sistema porta a porta a Súria disposa de l'assessorament de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i el consistori tindrà present l'experiència d'altres municipis propers que ja l'apliquen. L'objectiu és anar-se acostant a les noves directives comunitàries, que exigeixen que per a l'any 2020 es recicli com a mínim el 50% de la brossa que es genera.

L'Agència de Residus de Catalunya va aprovar a principi d'any una subvenció destinada a l'Ajuntament de Súria, que té com a finalitat contribuir a la implantació d'aquest sistema de recollida de residus, que també ha de permetre augmentar considerablement els índexs de reciclatge del municipi. Abans de la seva posada en marxa l'Ajuntament de Súria ha anunciat que farà una campanya informativa entre els veïns sobre el funcionament del nou model de recollida.

Actualment, el sistema de recollida de la brossa porta a porta al Bages està implantat als municipis de Santpedor i Artés, i a la comarca del Moianès també s'utilitza a Santa Maria d'Oló.

Navarcles ha estat el darrer a afegir-s'hi. El va posar en marxa el mes de juny després que el consistori aprovés, a final de l'any passat, el plec de clàusules per poder fer la contractació del servei.