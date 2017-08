Súria multa per primer cop un gos localitzat per l´ADN del seu excrement

L'Ajuntament de Súria ha tramitat la primera multa per un excrement de gos deixat a la via pública, gràcies al cens genètic caní que va posar en marxa el mes de març passat i que ara ha permès localitzar qui n'era el responsable. Es tracta del resultat d'un procés que el municipi va iniciar el 19 de juny amb la recollida de mostres de defecacions no recollides, per tal d'analitzar-les i posteriorment identificar-les a través de l'ADN gràcies al banc de dades que s'havia creat prèviament amb una campanya de cens.

No obstant això, aquest sistema presenta algunes deficiències en aquests inicis. «Durant la batuda a Súria es van recollir 9 excrements, però només s'ha pogut identificar el responsable d'un d'ells», apunta Anna Bonvehí, cap de serveis de la Mancomunitat del Cardener. Explica que, de les 9 mostres, 6 pertanyien a gossos no censats genèticament i 2 estaven en mal estat per poder ser analitzades.

Davant d'aquesta situació, la mancomunitat prendrà mesures als dos municipis on ja funciona: Súria i Callús. Actualment, entre els dos municipis sumen 810 gossos censats genèticament. De fet, es va fer una campanya a les dues poblacions per registrat l'ADN dels animals gratuïtament. Un cop acabat el termini, es va decidir posar una sanció a la persona que no hagués fet el cens genètic. Tot i així, «encara no s'ha fet cap campanya policial que permeti multar aquestes persones», remarca Bonvehí. Per aquest motiu, assegura que el setembre s'iniciarà un control més intens, «perquè no ens tornem a trobar amb la mateixa situació de les primeres mostres de Súria».

D'altra banda, s'intentarà evitar que les mostres de les excrements arribin en mal estat al laboratori, a causa de la pluja o d'altres condicions ambientals, fent batudes de recollida de manera contínua. «Després de l'estiu, els ciutadans podran alertar de la troballa d'un excrement en algun punt del poble i els operaris municipals podran anar directament a recollir-ho», sosté Bonvehí.

De moment, la primera i única sanció que s'imposarà a un veí de Súria tindrà un cost de 5 euros. «El cost de la sanció varia sobre la base de la reincidència o de la zona on es trobi la defecació», afirma Bonvehí. Al llarg d'aquest estiu, s'han fet diverses batudes a les dues poblacions bagenques adherides al sistema. A Súria s'han promogut tres dies de recollida d'excrements, en què s'han aplegat un total de 27 mostres.

A Callús s'han fet dues batudes amb un total de 15 defecacions per analitzar. De moment, solament s'han obtingut els resultats de la primera batuda a Súria, les altres mostres estan en curs, «però es preveu obtenir-ne la informació a final d'agost», segons ha detallat Bonvehí.