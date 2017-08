Montserrat apunta el primer semestre a un nou any de rècord en nombre de visitants

Montserrat va pel camí de deixar curts els 2.562.548 visitants que va rebre l'any passat. Una xifra que era tot un rècord des que es fa un control exhaustiu de l'accessibilitat al santuari, i que, de fet, va comportar que se superés per primer cop aquest sostre dels 2,5 milions, mai assolit fins aleshores. Enguany, durant el primer semestre de l'any, el nombre de turistes ha continuat a l'alça, i no pas per poc. Si comparem aquest mateix període amb el mateix de l'any passat, el creixement que s'està produint és del 12,57%, segons dades facilitades pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Fent-ne una extrapolació, si aquesta tendència es mantingués el que resta de l'any, parlaríem d'un 2017 amb 2,8 milions de visitants.

En tancar el mes de juny, ja havien passat per la zona del santuari 1.291.701 visitants, 162.372 més que l'any passat. I tots els mitjans d'accés han notat l'impacte d'aquest creixement. El que més, segons les mateixes dades, l'aeri, que, malgrat ser (per capacitat) el que menys usuaris ha transportat, ha registrat un augment del 33%. Darrere hi ha el cremallera, amb un increment del 17,8%, i l'aparcament de Montserrat, que ha tingut en aquests sis mesos un creixement del 6,4%. Tanmateix, l'accés per carretera continua sent, de llarg, el més utilitzat, i en aquest primer semestre el 64% dels visitants han optat per aquesta via. Parlem d'un total de 111.436 vehicles particulars que han pujat i aparcat fins a la zona de l'entorn del santuari en aquests sis mesos, i de 9.274 autocars.

Pràcticament els últims sis anys han estat de creixement constant, i des del 2013 sempre per damunt dels 2,3 milions de turistes. Des del 2002, que és quan se'n fa un registre exhaustiu (i el 2003 es va incorporar el cremallera com a mitjà de transport), pràcticament sempre Montserrat ha superat els 2 milions de visitants. Només van ser una excepció el 2003 i el 2009, en aquest darrer cas perquè es va veure molt afectat pels episodis d'esllavissades que van obligar a tallar durant dies l'accés per carretera.

Des d'aquella caiguda, el turisme estranger, sobretot el rus, va mantenir el nombre total de visitants per sobre dels dos milions, i així es compensava la davallada del turisme nacional.

La relació entre el turisme nacional i l'estranger era abans de la crisi de 6 a 4. Durant els pitjors anys de recessió, la proporció es va capgirar i els visitants internacionals superaven els catalans. Enguany, segons estimacions que feia el Patronat de Montserrat l'agost passat, s'hauria tornat a la proporció original.

La recuperació del turisme nacional ha coincidit amb la caiguda del visitant rus, que precisament havia ajudat a mantenir el nombre de turistes quan el català va fer figa. Segons les aproximacions del darrer any, el percentatge de visitants provinents de països de la Unió Europea és del voltant del 25%. El 60 % és català. La resta són turistes espanyols i de la resta del món.