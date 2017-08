Sallent subvencionarà la millora de comerços i l'adequació de locals

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent portarà al ple del mes de setembre l'aprovació de les bases d'un pla que té com a objectiu incentivar la renovació i modernització dels comerços de la vila, així com l'adequació de locals que puguin esdevenir despatxos o comerços nous.

L'objecte d'aquestes bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, de les actuacions següents per a quatre àmbits. L'una, per dur a terme actuacions destinades a la rehabilitació, ampliació, conservació i modernització d'establiments en funcionament i locals comercials buits. Una altra, per obertura de nous comerços. Una tercera, per renovació de baixos per convertir-los en establiments comercials i de serveis d'acord amb el previst al POUM. Finalment, per a renovació de terrasses. S'inclouen tendals, taules i cadires, estufes i tancaments, d'acord amb l'ordenança de terrasses. Aquestes accions estan subvencionades en el 70% del seu cost amb uns topalls màxims. En el primer i segon cas, de fins a 8.000 euros. Per al tercer i quart, fins a 1.500 euros.

L'executiu local destaca que amb aquesta acció es pretén impulsar accions de millora encaminades a la modernització i millora dels comerços municipals, però també que s'adeqüin espais per a les empreses que tenen la seva seu al Viver d'Empreses.